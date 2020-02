‘Estaba muy triste, pero luego llegó mucha gente’; Claudia Bethel

Escuchar Nota

Diana Rodríguez | Armando Montalvo | Saltillo, Coah.- Al ver a su sobrina triste porque nadie había ido a su fiesta para celebrar su cuarto cumpleaños, el pasado domingo, a Benny Andrade y a su esposa se les ocurrió publicarlo en Facebook.



En entrevista con el contador Francisco Juaristi en Tele Zócalo Nocturno, la familia de la pequeña Claudia Bethel compartió cómo pasaron en unas horas de la tristeza al gozo, gracias a la respuesta de la ciudadanía.



“Eran las 5 de la tarde cuando mi suegra y mi cuñada estaban llorando porque no llegaban los invitados a la quinta que habían rentado para el cumpleaños de la pequeña y se me ocurrió publicarlo”, comparte Benny.



A raíz de la publicación Claudia Bethel, logró celebrar su cumpleaños rodeada de la gente que solicitó la ubicación del lugar, “hablaron para saber que si era cierto, entraron muchísimas llamadas y en 40 minutos empezó a llegar mucha gente”.



En minutos llegaron más de 450 personas, el evento estaba planeado para 90 personas, “la comida se nos terminó, pero las familias no llegaron por comida, fueron a convivir, a llevar regalos y divertirse”.



Claudia Bethel interrumpe y dice: “yo estaba muy triste, pero luego llegaron las pintacaritas y mucha gente que me dio regalos, muñecas y ropa, y estaba muy contenta”.



Tristes



Alejandra, madre de la pequeña, comenta que lloraron mucho porque no llegaba nadie y más tarde ella y su familia tenían lágrimas de felicidad de la gran respuesta de los ciudadanos.



La familia de Claudita comparte que les siguen llamando para enviarle regalos de Monclova, de Parras.



“Incluso el departamento de Bomberos de Arteaga invitó a Bethel y su familia a conocer la estación este martes y a disfrutar de un pastel que le tienen preparado”, agregó Benny.



El próximo domingo en Parras una señora le va a hacer un festejo.



“Me llamó un payaso, me dijo que acababa de salir de un evento, ¿aún puedo llegar?, llegó y armó una dinámica muy alegre con los asistentes. La quinta donde fue el evento estaba rentada de 3 a 8 de la noche, pero al ver la dueña la respuesta de la gente, nos dejó utilizar las instalaciones hasta las 10.



“Agradecemos a todos los que hicieron posible que mi niña fuera muy feliz. Los invitados no se han disculpado por no asistir, pero gracias a Dios cuento con el apoyo de mi familia”, agregó Alejandra.