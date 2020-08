¿Aún los tienes? Billetes de $500 de Ignacio Zaragoza se compran por un precio mucho mayor

Escuchar Nota

¿Recuerdan el? Bueno pues si tienes alguno de estos en tu billetera o alcancía, ¡no lo cambies! ya que en InternetSí, así como lo están leyendo, la pieza que salió por primera vez eny que después fue sustituido por uno con la imagen del pintorse está ofertando en plataformas digitales por un costo de casi 2 mil pesos.Recordemos que el billete con el rostro del héroe de lacomenzó a circular hace 26 años como parte de la familia C del, en donde las denominaciones eran expresadas en “nuevos pesos”.Tiempo después este papel moneda se actualizó para integrar la familia D y D1, en donde ya solo se expresaba en “pesos”.Sin embargo,, los cuales fueron creados con el mismo diseño, aunque esta vez se incluía la leyenda ’75 Aniversario 1925-2000’.Dichos billetes son los que en plataformas como Mercado Libre se ofertan; mientras que la, en tanto que la impresión siguiente se vende hasta en 750 pesos, esto depende del número de serie, el estado del billete y si ha sido circulado.El billete de Ignacio Zaragoza fue fabricado con papel algodón. Este estaba conformado por la imagen del general y por una representación de un fragmento de la obra dellamadaMientras que en el reverso del billete aparecía una representación del, así como elementos ornamentales de dicha región.Cabe mencionar que tanto los billetes de la familia C y D actualmente se encuentran en proceso de retiro, aún se respeta su denominación indicada, pero Banxico ha pedido a los bancos que estos sean separados para que no regresen al público.