Aún no determina Constellation Brands sí habrá afectaciones por limitaciones en horarios

Piedras Negras, Coah.- Luego del acuerdo entre las ciudades fronterizas de Piedras Negras e Eagle Pass para la limitación en los horarios de exportaciones por ferrocarril, la empresa Constellation Brands aún no puede determinar si se sufrirá en el tema de sus envíos hacia Estados Unidos, por lo que esperarán a trabajar con este modus operandi para emitir un diagnóstico.



Lo anterior según señaló, César Isidro Muñoz, director de relaciones, quien también sorteó la posibilidad de que pueda darse una saturación en el parque las 24 horas del día.



“Es muy difícil saberlo ahorita, porque es un tema de organización de todas las industrias, sin embargo lo que traemos una dificultad es que, si tu cierras los horarios de exportación, lo que puede pasar es que el parque Río Escondido esté saturado todo el día y no sabemos que tanto convenga eso”, declaró Muñoz de Hoyos.



Por otra parte, destacó que el alcalde Claudio Bres, invitó a las autoridades de la industria de exportación a entablar pláticas con el gobierno estadounidense para revisar este tema y buscar alguna solución.



Finalmente, aclaró que esta decisión no detendrá ningún movimiento de envíos por la frontera EP-PN, por lo que en ese apartado hay certeza de que el flujo industrial seguirá.