Aún no notifica EU a México por indagatoria contra EPN

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que Estados Unidos no ha notificado a México sobre la investigación que realiza contra el expresidente Enrique Peña Nieto por un presunto soborno en la compra-venta de Fertinal, realizada por Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2015."Lo que hay es una denuncia ante la FGR y las órdenes de aprehensión que se emitieron contra los involucrados en este asunto", expresó el mandatario federal, aunque dijo que si el país vecino del norte solicita información, México la proporcionará.A pregunta expresa sobre si a Peña Nieto se le daría el mismo trato que a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, López Obrador indicó que sí, "a todos" al tiempo que refrendó que no es su fuerte la venganza, “incluso, dije desde el principio (de la administración) que yo soy partidario de ir hacia adelante y que la política en esta materia iba a consistir en dar ejemplo de honestidad y no quedarnos atrapados en el pasado”.En rueda de prensa en Palacio Nacional, López Obrador indicó que si la gente pensaba lo contrario, “había que llevar a cabo una consulta para revisar todo el periodo neoliberal, desde el expresidente Carlos Salinas de Gortari hasta el gobierno de su antecesor", Enrique Peña Nieto.Cuestionado respecto a si no sería descabellado que el expresidente Peña Nieto pudiera estar involucrado en el caso de Fertinal, comentó que “no, como (Felipe) Calderón en otros asuntos o (Carlos) Salinas (de Gortari), el padre de la desigualdad moderna”.Aclaró que ni en el porfiriato, ni en los tres siglos de dominación colonial se había registrado un saqueo tan grande como el que se llevó a cabo en los últimos 36 años del llamado periodo neoliberal.