Aún no se llega a helicóptero: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aún no se llega al lugar del accidente del helicóptero de la Secretaría de Marina que cayó cuando combatía un incendio en las cercanías de Valle Verde, San Luis Potosí."Es un terreno muy difícil, es la sierra y todavía no llegan a donde se piensa que está el helicóptero, por eso no podemos hablar de que perdieron la vida los cinco elementos de la Marina. Deseamos encontrarlos con vida y decirles a los marinos y soldados de México que muchas gracias por todo lo que hacen", expresó el Presidente.También dijo que confía en hallar con vida a los cinco elementos de la Secretaría de Marina"Expresar nuestra solidaridad, nuestro apoyo, el deseo de que se encuentren con vida cinco elementos de la Secretaría de Marina que viajaban en un helicóptero en la sierra de Querétaro, muy cerca de San Luis, trabajando apagando incendios y se desplomó el helicóptero.Hoy, un helicóptero de la Marina se desplomó en las cercanías de Valle Verde, en San Luis Potosí."Se informa que en los lamentables hechos ocurridos en cercanías de Valle Verde S.L.P., se desplomó un helicóptero MI-17 de nuestra institución, #EnBreve más información", tuiteó la dependencia.La conflagración en la sierra entre San Luis Potosí y Querétaro inició desde el 17 de mayo, mismo que ha consumido 700 hectáreas entre matorrales, encinos y arbustos.Durante un evento de entrega de programas del Bienestar, López Obrador consultó a mano alzada a los habitantes de San Luis Potosí sobre el futuro del Cerro de San Miguelito."Nada más para saber lo que son de aquí de San Luis Potosí y de municipios conurbados. A ver cómo piensan ustedes de que sea una zona protegida. No actúen nada más con el corazón, se requiere la cabeza y la corazón, las dos cosas", dijo el tabasqueño.—Que levante la mano los que consideran que debe de impulsarse el desarollo urbano hacia esa zona.—¡No!—Muy poquitos. Y ahora los que piensen que debe conservarse como una zona de reserva natural.—Bien. Voy a pedirle a la Secretaria de Medio Ambiente, a Josefa González, de que venga con el Gobernador y que lleve a cabo un estudio para resolver lo más pronto posible.Asimismo, el Mandatario federal aseguró que defenderá el medio ambiente y no permitirá la destrucción del territorio."Nunca más se va apermitir que se destruya el territorio, la naturaleza, el medio ambiente. No puede haber ningún interés personal o de grupo por encima del interés de la Nación o del pueblo o de la salud de los mexicanos."Vamos a defender el medio ambiente. Aquí en esta plaza dije no al fracking y aquí repito no a los transgénicos y no a la minería tóxica que destruye el medio ambente y sí a la defensa de la naturaleza", agregó.