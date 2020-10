Aun prófuga, esposa de César Duarte abrió negocios en Miami

Escuchar Nota

Miami.- A pesar de estar prófuga de las autoridades mexicanas acompañando a su marido, Bertha Olga Gómez Fong de Duarte, esposa del exgobernador de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez, aprovechó su estancia en Miami para abrir negocios dedicados al reclutamiento de personal de limpieza y a la compra-venta de autos usados.



Apenas el 25 de agosto pasado un juez del municipio de Morelos, Chihuahua, libró una orden de captura en contra de Gómez Fong, pero hasta el momento se desconoce su paradero. La exprimera dama chihuahuense aparece como socia mayoritaria en al menos nueve de las sociedades mercantiles que fundó con Duarte Jáquez como matrimonio.



Con el exgobernador echó a andar negocios dentro de los sectores ganadero, inmobiliario y financiero, entre ellos Grupo Inmobiliario del Norte, Ganadera El Saucito Balleza, Hidroponia del Parral y Fondo de Aseguramiento Protección Agropecuaria de Chihuahua, incluyendo el Banco Unión Progreso.



Tras dejar la gubernatura y mientras se realizaban señalamientos en su contra por posibles actos de corrupción, César Duarte y Bertha Olga Gómez Fong llegaron a vivir a Estados Unidos. Primero fueron ubicados en la ciudad de El Paso, Texas, y posteriormente en Miami, Florida, a donde habrían llegado a mediados de 2019.



El 28 de marzo de 2017 un juez otorgó una orden de aprehensión contra Duarte Jáquez por el delito de peculado en agravio de la administración pública chihuahuense, el cual le habría generado ganancias ilícitas por más de 400 millones de pesos. Ese día su sucesor, el gobernador de Chihuahua Javier Corral, dijo que había sido ubicado en El Paso. Desde entonces se le consideró prófugo de la justicia y lo acompañaba su esposa.



Apenas se estableció en Miami, de acuerdo con el Registro de Comercio del Estado de Florida, Bertha Olga creó dos empresas en las que figura como socia única, la primera fue denominada Xtra Clean One fundada el 6 de noviembre de 2019 para ofrecer servicios de reclutamiento de personal de limpieza.



Su apertura coincide con una de las acciones más contundentes en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que bloqueó 868 cuentas bancarias —por un monto superior a los 5 mil millones de pesos— relacionadas directamente con el caso del exgobernador.



Según el registro mercantil de la empresa Xtra Clean On, las oficinas se ubican en 4577 NW 7TH ST, Miami, Florida, 33126, que corresponde a una modesta plaza comercial, a unos minutos de distancia del Aeropuerto Internacional de Miami; el negocio se reporta como abierto y vigente.



Tres meses después, en febrero de 2020, la también expresidenta del DIF de Chihuahua fundó una concesionaria de autos usados denominada Del Río Auto Sale, Corp.



La dirección proporcionada para dar de alta a la empresa se ubica en una zona más exclusiva de la ciudad; se trata del complejo de The Mint Condominium Association Ena, en el área de Brickell, el cual fue reportado como domicilio particular.



La formación profesional de Gómez Fong le permite conocer las distintas fases de la emprendeduría de negocios, pues en 1990 obtuvo el grado de licenciada en Contaduría por el Instituto Tecnológico de Parral (ITP).



César Duarte fue capturado el pasado 8 de julio en el interior de un lote de vehículos chatarra, conocido como Chavez Used Auto Parts, negocio que fuera dirigido por Ronald Chavez y Magali Chavez, y que desde el 31 de diciembre de 2018 permanece con el estatus de inactivo, según los registros de comercio del condado.



El sitio donde se aprehendió al exgobernador invariablemente lo remonta a sus orígenes, pues de propia voz reveló que siendo muy joven abandonó sus estudios para emprender su primer negocio dedicado a la venta de autopartes en su natal Parral.



Con respecto a la condición legal de Duarte Jáquez, se sabe que la orden de detención es con fines de extradición y fue emitida por un magistrado federal de Nuevo México, Estados Unidos, por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa. Las autoridades han negado que siga el proceso en libertad bajo fianza.



La audiencia final de extradición tendrá lugar el 10 de noviembre a las 9:30 horas en Miami, fijada por la jueza Lauren Fleisher de la Corte Federal del Distrito Sur del estado de Florida.



En tanto, sobre la situación de Bertha Olga Gómez Fong, ella promovió una demanda de amparo en contra de la ejecución de una orden de aprehensión; sin embargo, el 25 de agosto pasado un juez libró una orden de captura en su contra.