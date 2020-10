Aunque es ‘rarísimo’, el Covid-19 también podría causar sordera

Escuchar Nota

"Pese a la considerable documentación sobre el Covid-19 y los diversos síntomas asociados al virus, hay una falta de debate sobre la relación entre el Covid-19 y la audición", advierten estos expertos en la revista especializada, preconizando que se realicen tests en los hospitales, incluso en cuidados intensivos, para aplicar en caso necesario un tratamiento a base de esteroides.

, así lo afirmó un grupo médico, dando cuenta delen la revista BMJ Case Reports.Se trata no obstante deHasta ahora, se señalaron únicamente varios casos en el mundo y los autores del estudio dan cuenta deLos médicos le suministraron un tratamiento a base de remdesivir (un antivírico), esteroides y de un intercambio de plasma sanguíneo.Su estado mejoró pero una semana después de haber salido de la unidad de cuidados intensivos,. Las pruebas determinaron que sus conductos no estaban obstruidos y que sus tímpanos estaban intactos. Fue tratado con corticoides, pero solo se restableció parcialmente.Tras descartar otras causas posibles,, según la revista. Un primer caso similar fue anunciado en abril de 2020 en Tailandia.Los autores del artículo destacan que el SARS-CoV-2, que se instala en un tipo de célula particular que se halla en los pulmones, fue hallado recientemente en células similares en el oído. Este virus genera además una reacción inflamatoria y un aumento de la producción de citoquinas (un tipo de proteínas) implicadas en la pérdida de audición, según los autores.