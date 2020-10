Aureoles defiende su intromisión en asuntos extranjeros en Twitter

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Luego de que la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exhortara al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo a no inmiscuirse en asuntos que solo competen a los estadunidenses, el mandatario estatal respondió en su cuenta Twitter que su declaración se debe a la profunda preocupación “por los más de 4 millones de michoacanas y michoacanos que viven en EUA”.



Aureoles se refirió al comentario que publicó este viernes en las redes sociales en las que exhortaba a los michoacanos que viven o radican en Estado Unidos a no votar por el presidente Donald Trump en los comicios presidenciales que habrán de celebrarse el próximo 3 de noviembre.



“Le recuerdo que, de manera reiterada, nuestros paisanos han sido maltratados, ofendidos y agredidos en sus derechos por Donald Trump desde que era candidato en las elecciones anteriores”, señala Aureoles Conejo.







En el mensaje emitido en redes sociales esta noche, el gobernador de Michoacán subraya: “México debe respeto a quien respeta a México. “México no le debe nada a quien lo ofende y le agrede. Nuestros migrantes no están solos”.



Cabe señalar que la titular de la Segob escribió lo siguente a Aureoles Conejo: “Le exhorto, como responsable de la política interior, a conducir su actuar como servidor público del Estado mexicano a los preceptos constitucionales, al ámbito competencial que la misma establece y con respeto a la Soberanía y autodeterminación de otras naciones”.