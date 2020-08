Aureoles se destapa; busca candidatura del PRD a la Presidencia en 2024

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo se “destapó” para buscar la candidatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Presidencia de la República en las elecciones de 2024, y garantizó que se la “arrebatará” a Morena sin alianzas con el PRI.



Ante la elección de la dirigencia nacional del sol azteca que se realizará este sábado, el mandatario estatal aseguró que el partido “resurgirá” y no se extinguirá en los comicios federales del próximo año, pues saldrá bien librado de su elección interna.



En entrevista con medios de comunicación nacionales, el mandatario estatal reveló sus aspiraciones políticas después de dejar el cargo el próximo año donde se renovará la gubernatura en Michoacán y otros 14 estados, en la denominada “madre de todas las elecciones”.



Para confirmar, ¿aparecerá en la boleta electoral de 2024?, se le cuestionó, a lo que Aureoles no dudó en responder: “Sí señor, por el PRD, por cuál otro. Vamos a sacar en 2021 dos dígitos para el PRD, se los brindo. Les vamos a quitar la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador, se los firmo”.



Adelantó que el partido logrará superar los “jaloneos” internos este fin de semana, por lo que resurgirá; “acuérdense que el sol sale todos los días”.







Dijo que los perredistas no buscarán una alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la elección del próximo año, irán solos y con el objetivo de alcanzar el 10 por ciento de la votación nacional.



Comentó que en el caso de Michoacán, el PRD mantiene buenos resultados, va bien, por lo cual confió en retener la gubernatura, pese a que las encuestas recientes colocan a Morena en el primer lugar de las preferencias electorales en la entidad.



Silvano Aureoles confirmó por otro lado, que el próximo 7 de septiembre se reunirán los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista, donde seguramente se tomará la decisión de abandonar la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a 20 años de su creación.



El Presidente Andrés Manuel López Obrador nada más nos dio atole con el dedo en la pasada reunión de la CONAGO. Lo más probable es que nos salgamos de la CONAGO (la Alianza Federalista) o cuando menos en esa posición está Javier Corral de Chihuahua, y nosotros, expuso.



Relató que los mandatarios aliancistas -integrado por PRI, PAN e independientes- acordaron no echarle a perder el evento de López Obrador con la CONAGO al gobernador potosino Juan Manuel Carreras, con reclamos y posturas fuertes ante la falta de atención presidencial a las demandas de los estados.



Hay mucho desprecio del Presidente a los municipios y los estados. López Obrador nada más nos convoca a los gobernadores para burlarse de nosotros, denunció.



Aureoles destacó que en la reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera y los gobernadores se les presentaron cifras reales sobre la economía del país y de las finanzas públicas, sin embargo, “llega el Presidente y nos pinta otro panorama distinto de que vamos bien”.



Con información de La Razón