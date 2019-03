Aurora Valle explota contra Tv Azteca

Esta semana se estrenó el reality show ‘La Voz Azteca’, y la periodista de espectáculos, Aurora Valle no se quedó callada y lanzó fuertes críticas a la producción de la televisora que la vio nacer, pese a que sólo vio “un pedacito”.“Yo vi un musical nada más, la verdad es que yo leía muchas cosas como la calidad, pero a mí me pareció como igual, creo que hay un poco de producción […] pero no puedo opinar porque nada más vi un pedacito”.La conductora del programa ‘Intrusos’ destacó que al reality show le llovieron críticas, por lo que no considera que sea necesario que lo repitan durante el fin de semana.“Yo supongo que no les fue muy bien, porque cuando ves tanto comentario, que no tuvieron tanto entre semana que por eso repitieron el fin de semana, quiero suponer porque no le encuentro sentido que lo repitan”.Aurora Valle no se conformó con criticar dicho programa, ya que también habló sobre los recientes cambios que hizo la televisora del Ajusco, pues señaló que son una falta de respeto para su audiencia.“Yo no la vi (la serie ‘María Magdalena’) pero me dijeron que estaba muy buena y de muy buena calidad (…) pero no puede ser esa continua falta de respeto que tiene TV Azteca por su público, ¿o sea? Entiendo que la serie ya la compré y hago con ella lo que se me da la gana, pero no puedes jugar con el público así, no puedes quitar un proyecto por más que te vean cinco, siete, mil, dos mil, no puedes hacer eso”.