Austeridad debe iniciar en partidos políticos: Mario Delgado

El presidente de la junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado afirmó que con las reformas a ley electoral se busca que la austeridad impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador alcance a los partidos políticos y a los órganos electorales.En entrevista luego de participar en los foros sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND), dijo que el acortar recursos a los partidos y al Instituto Nacional Electoral (INE), no se buscará su paralización, ni su debilitamiento, si no terminar con los "excesivos" gastos electorales.“Hemos abierto un foro en la Cámara de Diputados para empezar analizar las reformas a la ley electoral y donde tenemos claro que la austeridad también tiene que llegar a los partidos políticos y a los órganos electorales, tienen que haber mayor eficiencia no podemos quedarnos de brazos cruzados, con el hecho de que somos la democracia más cara del mundo", indicó el Mario Delgado.El legislador consideró que la austeridad de los recursos tiene que llegar a todos empezando por los partidos políticos, pero también los órganos electorales“No es una propuesta que tenga como objetivo la austeridad sin medir las consecuencias, vamos hacer muy responsables y cuidadosos", dijo el coordinador.Negó que a pesar de que Morena es mayoría en el Congreso de la Unión, no buscara avasallar a sus adversarios, al contrario los van a unir para junto avanzar en la creación de una ley electoral consensuada“Aunque Morena sea mayoría, una reforma electoral siempre requiere del consenso de todas las fuerzas políticas y vamos actuar en consecuencia siempre por consenso”, mencionó el diputado.Respecto a la posible desaparición de los órganos públicos electores (OPLES) en los estados, precisó que aún no hay nada definido, "todo está en análisis y sujeto debates".