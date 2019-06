Austeridad no alivia al sector salud

Con la consigna de que el Seguro Popular “ni es seguro ni es popular”, el gobierno de la Cuarta Transformación se propuso transformar la atención de los servicios de salud con la expectativa de alcanzar el nivel de atención y cobertura como en Suecia.Para alcanzar esta proeza, se planteó desde el inicio combatir la corrupción en los hospitales, institutos, compra de medicamentos y contratación de personal.En el aspecto laboral, una de las promesas del Presidente fue la basificación del personal de salud del sector público, que incluye a 80 mil trabajadores eventuales o contratados por honorarios.“Los vamos a ir basificando poco a poco, es mi compromiso y lo voy a cumplir. No me pidan que lo haga de inmediato (...) Lo tengo que hacer paulatinamente, porque tiene que ver con presupuesto, pero sí vamos a basificar a todos los trabajadores del Sistema de Salud y se va a homologar”, declaró a 22 días de tomar protesta.Sin embargo, una de las primeras repercusiones en salud fue el recorte al gasto con la reducción de 30% del personal, incluidos médicos, enfermeros y laboratoristas, lo que repercutió en la disminución o suspensión de servicios, como en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, donde padres acusaron que sus hijos con cáncer se quedaron sin quimioterapias, por la falta de personal.Así, directores de los 11 institutos nacionales de salud alertaron que los recortes presupuestales en el sector sumaban dos mil 300 millones de pesos, en una reunión con diputados en mayo pasado.Esto derivó en la merma de servicios, cirugías, abastecimiento de cirugías a la población sin seguridad social, que forman parte del Seguro Popular. Tras la presión social, la Secretaría de Hacienda restituyó mil 200 millones a ese sector.A lo anterior se sumó el paro parcial de ocho mil médicos residentes, quienes también fueron afectados por el recorte presupuestal de salud: no les pagaron tres quincenas y se les quitó un bono sexenal.La tensión en el sector aumentó por las denuncias de desabasto en medicamentos y la protesta de pacientes con VIH, quienes acusaron la falta de antirretrovirales en los estados y la modificación de sus tratamientos por esta situación.El Presidente aceptó que había desabasto, pero justificó que antes estaban peor, y que ahora era por el combate a la corrupción.Quizás el momento más difícil para el sector fue la renuncia del director del IMSS, Germán Martínez Cázares, quien en una carta acusó a Hacienda de que sus recortes afectaban a la población.