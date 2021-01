Australia cambia su himno nacional para reconocer a los pueblos indígenas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El gobierno australiano ha cambiado una palabra en el himno nacional en una decisión histórica para reconocer mejor el papel, la cultura y la historia de los pueblos aborígenes dentro del país. La segunda línea del himno de Advance Australia Fair, "somos jóvenes y libres", ha sido reemplazada por "estamos unidos y libres", anunció el primer ministro Scott Morrison.



"Australia, como nación moderna, es relativamente joven, pero la historia de nuestro país es antigua, al igual que las historias de las Primeras Naciones, cuyo espíritu reconocemos y respetamos", escribió en el periódico The Age en Nochevieja. Esta modificación "no quita nada, pero creo que realmente agrega" significado al texto, resaltó el Primer Ministro.



Este cambio se planeaba hace un tiempo para reconocer mejor la historia aborigen de Australia, que se remonta a decenas de miles de años, pero el líder conservador no lo anunció hasta el jueves por la noche, unas horas después del nuevo año.



El pasado colonial de Australia



El pasado colonial de Australia, con sus grandes desigualdades, todavía está muy presente en un país donde los niños aborígenes tienen el doble de probabilidades de morir antes de los cinco años que el resto de la población, según las estadísticas oficiales.



A principios de este año, las protestas en varias ciudades del país pidieron el fin de las muertes de aborígenes durante las detenciones policiales: más de 400 han muerto en estas condiciones durante los últimos 30 años.