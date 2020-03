Australiano con coronavirus rompe su aislamiento para ir a una discoteca

Escuchar Nota

"Creemos que sí entendió los requisitos [de aislarse]", indicó. Según sus palabras, "es inaceptable continuar las actividades en público o asistir al trabajo mientras se esperan los resultados de la prueba del coronavirus".

Las autoridades australianas del estado dehan informado que, después de lo cualEl estudiante, que tiene unos 20 años, tuvo síntomas parecidos al resfriado el pasado 27 de febrero, un día después de que, detalló en una rueda de prensa el director de servicios de salud pública de Tasmania, Mark Veitch. No obstante, el hombre continuó trabajando y visitando su instituto.Después de que sus síntomas empeoraran, este viernes el joven acudió a un centro médico local, donde fue examinado y recibió instrucciones de mantenerse en aislamiento mientras esperaba los resultados. Sin embargo, esa misma noche fue a un restaurante y a una discoteca, mientras que al día siguiente fue a trabajar al hotel.La tarde de este sábado, su prueba por coronavirus dio positivo. Según, se trata delNo está claro por qué no siguió las recomendaciones de los médicos, dijo Veitch.Desde su regreso de Nepal, el joven—algunos de los cuales no involucraron contacto con los clientes— y asistió dos veces a las clases., Tasmania, en condiciones satisfactorias. Cuatro miembros de su familia y tres amigos también fueron puestos en cuarentena durante dos semanas.