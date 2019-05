Austria prohíbe el uso del velo islámico en colegios y genera polémica

El Parlamento de Austria aprobó recientemente una ley que prohíbe el uso del velo islámico dentro de las escuelas de educación primaria, hecho que generó polémica en las redes sociales, informó este jueves Deutsche Welle (DW).La nueva legislación prohíbe a los niños en edad escolar llevar "ropa con influencia ideológica o religiosa que implique cubrirse la cabeza", haciendo hincapié en que la prohibición solo afecta a aquellas prendas que "cubran el pelo por completo o de manera significativa". No obstante, se eximen los vendajes médicos así como los gorros para protegerse de la lluvia o la nieve. Además, la nueva medida legislativa no afecta a las kipás o a los turbantes.Esta nueva ley solo recibió el apoyo de los parlamentarios de la coalición gobernante conservadora, formada por el Partido Popular Austríaco (ÖVP) del canciller Sebastian Kurz y el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), que posee una mayoría del 60 % en el Parlamento. Por su parte, la oposición rechazó la iniciativa de manera unánime tachándola de "medida populista contra una minoría religiosa".No obstante, desde el Gobierno aseguran que la oposición está "lejos de la realidad" por su visión "desde una torre de marfil", argumentando que la nueva legislación trata de liberar a las chicas jóvenes del velo islámico, que consideran un "símbolo de opresión". Wendelin Moelzer, portavoz de educación del FPÖ, dijo que la nueva medida trata de "enviar una señal contra el islam político".Esto provocó que varios internautas criticaran la nueva legislación del Ejecutivo austríaco. Mientras que algunos afirman que se trata de una ley que va contra las libertades religiosas, especialmente las de los musulmanes, otros creen que es una medida "discriminatoria" porque no penaliza todos los símbolos religiosos. También hubo quien criticó la ley asegurando que el Gobierno se centra en un problema inexistente, mientras pasa por alto otros que sí son reales.Algunos incluso se burlaron de la nueva legislación compartiendo imágenes con estatuas, iconos y mosaicos cristianos donde aparecen mujeres con la cabeza cubierta con un pañuelo. "Mujeres con pañuelos en todas partes: islamización clandestina descubierta en las iglesias y el arte", reza la imagen publicada por Der Gazetteur.Mientras que la nueva legislación ya ha obtenido el apoyo de algunos miembros de partidos conservadores europeos como Alternativa para Alemania (AfD) o el Partido por la Libertad de los Países Bajos (PVV), la comunidad musulmana de Austria prometió llevar el asunto ante el Tribunal Constitucional porque —asegura— se trata de una ley "descarada y destructiva [que] discrimina exclusivamente a los musulmanes".