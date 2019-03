Auto pierde el control y termina sumergido en el río

Un automóvil se desvió en la Ruta 21 y cayó al Passaic River (Río Passaic) en Belleville, Nueva Jersey, lo que provocó que un buen samaritano saltara a las congelantes aguas para poder salvar a la conductora, según las autoridades.La policía de Belleville dijo que la mujer chocó contra la barandilla y terminó cayendo al río.La conductora, quien no fue identificada, aparentemente logró salir del auto y estaba flotando cuando un buen samaritano saltó al río para ayudarla.Cuando la policía llegó a la escena le tiró dos chalecos salvavidas para sacar a ambos.Tanto el conductor como el buen samaritano fueron transportados al hospital con lesiones que no amenazan su vida, según la policía.No está claro cómo terminó el auto acabó en el agua. La policía añadió que no parece estar relacionado con las condiciones del tiempo, pero el incidente está siendo investigado como un accidente.Las imágenes de nuestro helicóptero mostraron una porción de una barandilla que separa la carretera de la orilla del río completamente destruida; también se puede ver el auto sumergido.