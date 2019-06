Automedicación puede retrasar atención de lesiones

En la mayoría de los casos, los deportistas prefieren automedicarse que suspender sus actividades.Transcurre hasta medio año, para que acudan con un especialista, porque el dolor no es continuo ni tan doloroso.La automedicación con analgésicos puede retrasar hasta por más de seis meses la atención médica de quienes han sufrido algún tipo de lesión deportiva o por accidente, alertaron especialistas de la Secretaría de Salud, tras señalar que este mal hábito puede causar complicaciones músculo esqueléticas en el futuro.Los deportistas que sufren un desgarre simple y recurren a la automedicación para no suspender sus actividades físicas en este tipo de situaciones es frecuente que pasen hasta seis meses con dolor y no acudan a tratamiento, ya que minimizan las consecuencias porque el malestar no es continuo.Un dolor causado por una lesión no debe tener una duración mayor de tres días para ser valorado por el médico y se advirtió que este tipo de patologías dejarán una secuela si no son tratadas adecuadamente como problemas de movilidad o dolor.En cuanto a la atención médica y tratamiento, se destacó que cuando se tiene un dolor de moderado a severo, se debe recibir tratamiento por un médico especialista que posteriormente enviará con un rehabilitador.A los pacientes en edades extremas de la vida -infantes y adultos mayores- se les deben de realizar estudios previos a algún tipo de rehabilitación, debido a que pueden tener una patología agregada u oculta, como la osteoporosis.Las lesiones con estas características, al ser tratadas sin previa revisión médica, pueden causar incapacidad o complicaciones.Se recomendó acudir con un médico especialista cuando se tenga una lesión músculo esquelética, para saber si puede continuar realizando ejercicio o sus actividades cotidianas, así como los cuidados que se deben de tener para evitar una mayor lesión o prevenir accidentes.Todas las lesiones requieren de un especialista en traumatología deportiva, quienes darán la indicación médica para realizar fisioterapia y rehabilitación; aunque en algunas ocasiones el uso de terapias alternativas se puede realizar en aquellos pacientes que cuenten con un diagnóstico, pero siempre deben acudir con un profesional de la salud.Por último es importante que la población conozca la diferencia entre quienes ofrecen la atención médica a las lesiones, ya que existen diferencias entre traumatólogo deportivo, médico del deporte, fisioterapeuta y otros que no son médicos como quiroprácticos y hueseros.