Autopista, clave para el Centro de Convenciones

Ya sea en Ramos Arizpe o en Saltillo, el Centro de Convenciones debe estar al pie de la autopista, entre el aeropuerto y la zona hotelera y de restaurantes, para que verdaderamente se convierta en un detonador de crecimiento y desarrollo, afirmó Héctor Horacio Dávila Rodríguez.En entrevista, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila dijo respetar mucho la opinión del empresario Mario Ricardo Hernández del Bosque, quien sugirió el libramiento Óscar Flores Tapia para el proyecto, pero hizo la observación de que en toda esa vialidad no hay un solo hotel o restaurante.“En cambio, del aeropuerto al periférico Luis Echeverría, siguiendo la autopista o los bulevares Ramos Arizpe y Venustiano Carranza, tenemos la mayor oferta hotelera de la zona, con hoteles de todas las tarifas, desde los comerciales hasta los mejores, y una enorme variedad de restaurantes, plazas y centros comerciales.“Sí, reconozco que están muy saturados los dos bulevares con el tráfico hacia los parques industriales y la salida a Monterrey, pero con la conclusión o segunda etapa de Los Pastores, se le va a bajar mucho la carga al Venustiano Carranza, y si modernizan el Isidro López Zertuche hasta Los Pinos, sería otro gran acierto, entonces, no hay por qué sacar el Centro de Convenciones de esa ruta”, señaló.El empresario hotelero consideró que las autoridades deben ser recíprocas con todos los inversionistas -hoteleros, restauranteros y de plazas comerciales- que tanto le han apostado al Carranza, a los tramos municipalizados de la autopista, “como para que ahora que al fin ya se está pensando en serio en el Centro de Convenciones, se lo vayan a llevar a otra vialidad o sector, donde no tendrá la misma viabilidad”.‘Manolo no debe bajarse delproyecto’Por otra parte, Dávila Rodríguez apuntó que “el impacto económico del Centro de Convenciones será para los tres municipios de la zona conurbada o metropolitana de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, y por lo tanto debe ser un proyecto conjunto, por lo que Manolo (Alcalde de Saltillo) no solo no debe bajarse, sino que debe apostarle con todo a este proyecto”.