Autopsia de Jeffrey Epstein arroja dudas sobre su suicidio

La autopsia realizada a Jeffrey Epstein reveló hoy que presenta múltiples fracturas en los huesos del cuello, una situación que se presenta en casos de suicidio al colgarse, pero es más común en casos de muerte por estrangulamiento.A cinco días de que Epstein fue encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, un reporte forense determinó que entre los huesos rotos en el cuello del multimillonario está el hioides, que se ubica de la manzana de Adán, reveló el periódico The Washington Post.Expertos explicaron al diario que ese tipo de fracturas pueden presentarse cuando una persona se ahorca, pero es más común en personas que mueren por estrangulamiento, lo que incrementó las dudas sobre el suicidio de Epstein.La oficina del Médico Forense de Nueva York hasta este jueves no ha realizado comentarios ni publicado el informe sobre la autopsia de Epstein, de 66 años."Generalmente la fractura plantea dudas sobre un estrangulamiento, pero no es concluyente y no excluye la posibilidad de un suicidio por ahorcamiento", explicó el presidente de la Asociación Nacional de Médicos Forenses, Jonathan Arden, al rotativo.Ante esos resultados, los investigadores buscan mayor información sobre la muerte del detenido, como evidencias en la celda y los pasillos de la cárcel para determinar si es que alguien entró al lugar.Además, esperan los resultados de los exámenes toxicológicos para descartar el uso de alguna sustancia inusual.El multimillonario Epstein fue encarcelado a principios de julio pasado acusado de operar una red de tráfico sexual entre 2002 y 2005 en su mansión de Manhattan y en su propiedad de Palm Beach.Epstein también estaba acusado de abuso sexual contra niñas de 14 años, cargos de los que se había declarado inocente y por los que permanecía encarcelado en espera de un juicio.El miércoles, el periódico The New York Times reveló que los guardias que vigilaban al multimillonario en la cárcel de Manhattan se habrían dormido y dejado de supervisarlo durante unas tres horas, tiempo en el que el reo se habría suicidado el sábado pasado.Los empleados carcelarios habrían falsificado los registros para ocultar su falta, revelaron testimonios de varios agentes, publicó el diario.