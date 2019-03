Autor de masacre en Nueva Zelanda planeaba un tercer ataque

El autor del ataque terrorista en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda, planeaba perpetrar un tercer tiroteo antes de que las autoridades lo detuvieran, según la policía neozelandesa."Creemos que lo detuvimos en camino para seguir atacando", afirmó el comisionado de policía, Mike Bush, reportó The News Zealand Herald.“Se salvaron vidas”, agregó, pero se negó a entrar en detalles para no “traumatizar a otras personas”.El comisionado de policía elogió a sus "valientes" oficiales que arrestaron al pistolero 21 minutos después de que fueron alertados mientras se dirigía a otro ataque.Cincuenta personas murieron y otras 50 resultaron heridas cuando un hombre armado abrió fuego dentro de dos mezquitas de la ciudad de Christchurch el viernes pasado. Las autoridades acusaron a Brenton Tarrant, un australiano de 28 años, de asesinato en relación con la masacre.La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que el próximo viernes el país realizará dos minutos de silencio para conmemorar a las víctimas de la masacre.Ardern regresó a Christchurch el miércoles para ofrecer consuelo a los afectados del peor ataque terrorista de Nueva Zelanda.“Hay una sensación entre los neozelandeses de que desean mostrar a la comunidad musulmana su apoyo, su amor”, dijo Arden.“Pero el desafío para todos nosotros en el futuro es que puedan estar seguros al garantizar que nunca tengamos un ambiente donde la ideología extremista violenta pueda florecer. Y eso significa abordar el racismo y el extremismo donde sea que se presente”.La primera ministra también anunció que el llamado islámico a la oración se emitirá el viernes en televisión y radio en apoyo a la población musulmana del país.Los líderes islámicos se han comprometido a celebrar la oración del viernes en la mezquita Al Noor en Christchurch, exactamente una semana después de que un terrorista armado matara a tiros a 42 fieles.El líder religioso de la mezquita Deans Ave, Imam Gamal Fouda, quien sobrevivió al peor ataque terrorista de Nueva Zelanda, dijo que la medida mostrará al mundo que los musulmanes, y todos los neozelandeses no se rendirán ante el terror."La mayoría de las personas, incluso yo, decidimos venir y orar cerca de nuestro sitio. Nunca lo abandonaremos para complacer a las personas que realmente nos atacaron", dijo Fouda al Herald.La mezquita de Linwood, Imam Alabi Lateef Zirullah, también confirmó al Herald que su congregación se unirá