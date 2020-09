Autoridades de Saltillo incompetentes; pidió familia que investigaran lugar

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. El martes 22 de septiembre, la familia de Alondra Elizabeth intentó comunicarse con ella, pero no entraban las llamadas ni mensajes, algo que les pareció extraño, ya que debería recoger a su hija.



Al ver que no podían ponerse en contacto con ella en ninguna forma, el miércoles 23 de septiembre acudieron a la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas para realizar la denuncia formal y de inmediato se lanzó la ficha de persona no localizada, que se difundió mediante redes sociales y medios informativos.



Pasaron cinco días de una intensa búsqueda, donde autoridades, familiares, colectivos y amigos de Alondra participaron en su búsqueda sin obtener resultados concretos de su paradero, pero seguían con la esperanza de hallar a la veinteañera con vida.



Su madre, quien viajó desde Puerto Vallarta al informarle de la desaparición, se mostró indignada, enojada y con gran tristeza al conocer la noticia, pues desde los primeros días de la denuncia notificaron que la joven había estado en los departamentos donde fue asesinada, sin embargo las autoridades no hicieron nada al respecto.



Al acabar con los peritajes por parte de la Fiscalía y recabar toda la información para la carpeta de investigación, el cuerpo de Alondra Elizabeth fue trasladado hasta el Semefo, donde se le hará la necropsia de ley para determinar cuándo sucedió su muerte y cuál fue la causa exacta.



Se presume que el feminicidio pudo llevarse acabo entre la noche del lunes y la madrugada del martes.



Notaron el olor



Tras platicar con inquilinos del presunto homicida, señalaron que el jueves notaron un fuerte olor y le avisaron a José Antonio, ya que creían que podía tratarse de una fuga de gas, pero el rentero señaló que podría ser una estufa vieja, sin embargo conforme pasaron los días, el olor se incrementó.



Fue hasta este sábado cuando se enteraron de que el penetrante olor que invadía sus cuartos era por el cuerpo en descomposición que José Antonio “N” escondía en uno de los departamentos.



Además mencionaron que el viernes el presunto asesino desapareció en su camioneta y llegó el sábado por la tarde, para luego entregarse a las autoridades.



Será en próximas horas cuando lo presentarán y lo ingresarán al Centro Penitenciario por el delito de feminicidio, y a más tardar el martes estaría realizándose la audiencia inicial.



La ola de feminicidios que se ha vivido en el país este sábado marcó a las mujeres saltillenses, demostrando una vez más que se siguen cometiendo constantemente actos de violencia de género hacia el sexo femenino.