Autorizan demanda contra el Centro Presidencial Obama

Los ambientalistas sostienen que, tanto el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, ex jefe de gabinete de Obama y principal impulsor de la construcción del centro, como el Distrito de Parques de la ciudad, no tienen autoridad para conceder el uso de terrenos públicos a proyectos privados."El Centro Presidencial Obama es una oportunidad única para todos los habitantes de Chicago", declaró hoy el director jurídico de la Alcaldía, Ed Siskel, quien celebró que el juez, no obstante, desestimara algunos puntos de la demanda.Los ambientalistas sostenían que sus derechos constitucionales serían violados si se permite que el dinero de sus impuestos sea usado para construir un edificio donde podrían promoverse los intereses políticos del ex presidente.El juez sostuvo que ese reclamo se basa en especulaciones, y "esta corte declina la invitación para pronosticar el futuro", escribió.Blakey tampoco encontró mérito en una afirmación de que los demandantes sufrirían por los daños estéticos y ambientales que sufriría el parque con la obra.El juez opinó que "no hay ninguna prueba de que los miembros demandantes usen, visiten o de alguna forma disfruten el parque Jackson", que se encuentra en el sur de la ciudad, en el corazón de la comunidad afroamericana.El juez prometió acelerar los trámites de la demanda, aun en el caso de que haya un juicio, para no demorar más el trámite de construcción.El proyecto ya cuenta desde el 2017 con los planos elaborados por el estudio Tod Williams Billie Tsien, de Nueva York, y el Interactive Design, de Chicago.Otro proyecto que la Alcaldía intentó impulsar en terrenos públicos, el museo de George Lucas, creador de la saga "Star Wars", fracasó en 2016 por una demanda de otro grupo ambientalista, Amigos del Parque, y tuvo que ser llevado a otra ciudad.La biblioteca y museo que se proyecta recopilará todo tipo de documentos y materiales del paso de Obama por la Casa Blanca, albergará exposiciones interactivas y recogerá "el espíritu de un movimiento" para "inspirar a una nueva generación de ciudadanos activos", según la Fundación Obama.Una vez completada la construcción, que demandará varios años, la Fundación trasferirá la biblioteca y el museo a la Administración de Archivos y Registros Nacionales, que se encargará de su administración, junto con las otras 13 bibliotecas presidenciales existentes.