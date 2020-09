Autorizan dispersar fiestas y reuniones en San Luis Potosí por pandemia

Escuchar Nota

San Luis Potosí.- Las fiestas, reuniones, convivios o cualquier otro evento que requiera la presencia de dos o más personas en San Luis Potosí oficialmente podrán ser dispersadas por las autoridades de dicha entidad debido a la pandemia de covid-19.



En sesión ordinaria, el Congreso de San Luis Potosí reformó la Ley de Salud para facultar a las autoridades a establecer restricciones o, en su caso, disuasión, retiro o dispersamiento de personas en lugares públicos y privados con aglomeraciones de más de una persona que no respeten la “sana distancia”.



La disposición oficial también podrá ser aplicada en reuniones donde no se porten las medidas de protección (como el uso de cubrebocas) que las autoridades sanitarias han declarado o declaren necesarias para enfrentar la pandemia de covid-19.







De acuerdo con lo aprobado, las personas que no respondan al llamado de las autoridades podrán ser acreedoras a sanciones que van desde retiro del lugar, dispersión o trabajo comunitario.



Según el acuerdo aprobado, el objetivo de esta medida es establecer programas de protección y contención dirigidos a los profesionales de la salud, pues estos se desempeñan un papel fundamental en el manejo de la pandemia de covid-19 y se encuentran expuestos a situaciones de estrés intenso y constante ocasionándoles diversas reacciones traducidas en, emocionales, conductuales, cognitivas y físicas, que tarde o temprano se verán reflejadas tanto en sus vidas personales como en el desempeño de su actividad profesional.



Hasta este miércoles 23 de septiembre, en todo el país se habían registrado 74 mil 949 muertes por covid-19, en tanto que se han acumulado 710 mil 049 casos confirmados, de los cuales, se estima, 33 mil 489 son casos activos.



En tanto, en San Luis Potosí se han registrado mil 603 decesos, y se han acumulado 22 mil 100 casos positivos de covid-19, de los cuales 561 son casos activos.