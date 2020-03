Autorizan la libertad bajo fianza de la hija de El Mencho

Escuchar Nota

“Después de ese encuentro con el agente federal, la señora Oseguera González permaneció 30 días en Estados Unidos. Si fuera responsable de lo que la acusan hubiese regresado inmediatamente a México, donde actualmente vive”, apuntó el abogado.

La jueza federaNo obstante la autorización de la magistrada, Oseguera González La Negra quedó detenida y en custodia de los alguaciles federales (US Marshalls) porque el Departamento de Justicia apeló inmediatamente el fallo y será hasta el próximo viernes que se decida la situación.La hija de El Mencho,en la misma corte donde ahora se le juzga a ella; está acusada de dirigir cinco empresas para lavar dinero en nombre del CJNG.Por la apelación de los fiscales del Departamento de Justicia, la última palabra sobre la liberación condicional y bajo fianza de Oseguera González la tendrá la jueza Beryl Howell, a cargo del proceso criminal de Jessica Johana y casualmente también de Rubén.Steven McCool, abogado de la hija de El Mencho, en la audiencia ante la jueza Meriweather, que duró poco más de tres horas, propuso que a su clienta se le liberará con la condición de estar bajo arresto domiciliario con supervisión de los alguaciles y con el pago de una fianza.De ser refrendada la autorización de la juez Meriweather por su colega Howell, Jessica Johana viviría en un departamento ubicado en el Distrito de Columbia, sujeta a dos monitores supervisados por los US Marshalls, y con la promesa de que no escapará de los Estados Unidos., que no huirá de Estados Unidos y que asistirá a todas las audiencias preparatorias a su juicio.Como depósito de garantía de fianza, una tía de la acusada, a quien la jueza sólo identificó con el apellido González, entregó a la corte las escrituras de un terreno a su nombre valuado en 500 mil dólares, que se encuentra en el estado de California.Al momento de ser detenida por agentes de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) en las inmediaciones de la Corte del Distrito de Columbia (Washington, D.C.) a la hija de El Mencho el Departamento de Justicia le confiscó su pasaporte estadunidense.La fiscal Kaitlin Sahni explicó a la jueza que cuando fue detenida la hija de El Mencho negó ser ciudadana mexicana, aunque después admitió tener la doble ciudadanía, por lo que la acusada también se comprometió a entregar su pasaporte mexicano a las autoridades.En la audiencia, a la que la hija de El Mencho salió vestida con un suéter color verde, pantalón de mezclilla y botines negros, la fiscal había solicitado que se le negara la libertad condicional y bajo fianza porque la acusada representa un riesgo de escape debido a ser mexicana.Astutamente, el abogado McCoool argumentó que en agosto de 2019 Jessica Johana estuvo en California, a donde llevó a sus hijos a jugar un torneo de fútbol y durante su estancia fue increpada por un agente federal que le dijo de que la podrían acusar.A la audiencia del procedimiento de arresto asistió la tía de la acusada y una prima, quienes no fueron identificadas por sus nombres, pero que un funcionario del Departamento de Justicia indicó a Proceso que la garante del terreno para la fianza es hermana de la madre de la acusada.La fiscal del Departamento de Justicia, aunque alegó que la hija de El Mencho, de obtener la libertad condicional se escaparía de los Estados Unidos, no convenció a la jueza Meriweather, por lo que de inmediato apeló a la decisión de la magistrada.“La acusada está directamente relacionada con dos cárteles del narcotráfico más peligrosos de México y el mundo, el CJNG que dirige su padre, y el de Los Cuinis; cuyo líder es tu tío Abigael El Abi González Valencia”, declaró la fiscal del Departamento de Justicia.Al momento de escuchar la autorización de la jueza Meriweather, Jessica Johana volteó a ver a su tía y su prima y no pudo contener las lágrimas de la emoción, ante la posibilidad de que, tras concluir la audiencia, pudiera quedar liberada.“Tendrá que someterse a un reporte semanal sobre el estatus de arresto, si viola cualquiera de las condiciones estará sujeta a multas y nuevas penalidades, más si no asiste a una de las audiencias de preparación del juicio, además de que será de inmediato decomisado el terreno”, acotó la jueza, y tanto Jessica Johana como su tía aceptaron la advertencia.