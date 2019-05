Autos eléctricos agregan sonido a sus motores silenciosos

Una de las ventajas del auto eléctrico (EV) consiste en que sus motores son mucho más silenciosos que los de combustión. Es decir que además de mejorar la calidad del aire, los vehículos también ayudan a reducir la contaminación sonora. Pero eso también es un problema: de seguridad, nada menos. Sin el ¡brrrum, brrrum! que anuncie el paso de un automóvil, los peatones —en particular aquellos ciegos o con visión limitada, pero también cualquiera que camine distraído— no sabrían prevenir un accidente.En los Estados Unidos, las normas federales exigen que todos los EV y los modelos híbridos de 2020 produzcan algún sonido cuando vayan a baja velocidad (menos de 18,6 millas o 30 kilómetros, momento a partir del cual el ruido del roce de las ruedas y el pavimento es suficientemente alto). En la Unión Europea se exige que incluyan un Sistema de Alerta Acústica de Vehículo (AVAS).Nissan, que fabrica el EV Leaf, se asoció con el estudio Man Made Music, de Nueva York, para diseñar el sonido de las calles y las carreteras del futuro, ya que se calcula que el 55% de las ventas de automóviles serán de EV en 2040. Llamado Canto, el motor artificial se escucha así:Ese sonido cumple con los parámetros de volumen y frecuencia que estableció la Administración Nacional de Seguridad en los Caminos (NHTSA) para los Estados Unidos, pero no suma ruido dañino. "queríamos asegurarnos de no agregar lo que llamo sonido basura", dijo Joel Beckerman, de Man Made, a Bloomberg Businessweek.El diseño llevó nueve meses, según explicó Nicholas Thomas, el director de EV de la marca japonesa, y su fin era simbolizar sus valores centrales: optimismo, confianza y calidez. "Comenzamos a bosquejar lo que queríamos, y más específicamente lo que no queríamos", dijo a la publicación. "No queríamos crear obligadamente un sonido de motor de gasolina". También buscaban apelar al futuro, pero sin un componente de viaje espacial.Beckerman —entre cuyas composiciones se cuentan los temas de CBS Evening News y el video de cuenta regresiva de Imax— montó una secuencia reiterada de dos segundos de punteo de guitarras, instrumentos de vientos y algunos tonos sintetizados, que se mezclaron mediante dos software populares, Ableton Live y Max MSP."El uso de todos esos elementos apilados nos permitió crear sonido en las series armónicas —los tonos más agudos—, lo cual produce una cualidad símil-vocal". Aunque esos tonos más agudos son casi imperceptibles para el oído humano, "afectan el color de la nota", explicó el músico. "Se vuelve parte del producto y la marca".Y a un costo más accesible que la identidad visual o la arquitectura, que pueden requerir millones de dólares. "El costo de un proyecto de marca sonora parte de USD 40.000", ilustró Beckerman, aunque no dio detalles del valor final de Canto ni de la fecha en que el fabricante de vehículos lo incorporará a sus unidades.El sonido se proyectará desde altoparlantes en los parachoques del VE, para indicar a los peatones que el vehículo está acelerando, desacelerando o moviéndose a una velocidad constante; el tono sube un 1% con cada kilómetro por hora que se gana en velocidad.En Europa, mientras tanto, Klaus Genuit, de la firma HEAD Acoustics, investiga actualmente cuál sería la mejor señal de alerta sonora de un vehículo que podría convertirse en AVAS. "Una señal de alerta sólo es efectiva si se da en situaciones muy específicas", dijo a Earth.com. "Todos los trabajos que se publican muestran ejemplos de un automóvil: no se consideró qué pasa si varios vehículos producen señales de alerta".Es decir que resta comprobar todavía si, en la hora pico de Nueva York, la polución sonora no es tan nociva con ruido a motores artificiales que con motores de gasolina. Por eso Rene Weinandy, titular de Reducción de Ruidos en el Transporte de la Agencia Ambiental Alemana, estudia si en realidad AVAS es una buena idea."Es un sonido sintético, que va en aumento, presuntamente similar a un motor de combustión que arranca", dijo a la web. "La pregunta es si realmente es una decisión sabia incrementar la visibilidad de los EV haciendo que rocíen el ambiente con veneno". En su opinión, es necesario "investigar sistemáticamente alternativas menos dañinas" al sonido, y de eso se ocupa la agencia.A modo de broma, Mario Andretti sugirió una solución para que los motores de Fórmula 1, aun cuando sean eléctricos, recuperen los 120 decibeles que encantan a los fanáticos. El legendario corredor publicó un tuit con un video en el que se escucha un motor poderoso, que pronto se revela como un hercúleo músico tocando el trombón sobre un pequeño scooter.