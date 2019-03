Autos ‘salvage’ sí pueden retornar a EU

El Departamento de Policía a través del sargento René Cardona de la división de autos robados, ha informado que aquellos vehículos considerados como “salvage” que no son aptos para circular en las carreteras de Texas y son cruzados a México, pueden retornar siempre y cuando estén legalizados, es decir que tengan su tarjeta de circulación y su registró de lado mexicano.Al referirse a lo anterior, el detective explicó que una unidad con el título rosa que es reconstruido o reparado y a simple vista no tenga ningún desperfecto o avería, ya no podrá ser importado a Estados Unidos o si se pretende hacerlo, debe ser parte de un proceso adecuado.‘La Policía deberá respetar si una unidad que fue cruzada a México bajo estas circunstancias, pero ha sido reconstruido o reparado pero legalmente hecho mexicano con todos sus documentos en regla, no podrá ser recogido por nosotros’.Añadió que el titulo rosa o “salvage” significa que el auto tiene algún daño que prohíbe circule en el estado de Texas.