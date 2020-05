Avala INE constancia de identificación

Escuchar Nota

Así funcionará la expedición de #ConstanciasDigitales, que comenzará a más tardar a finales de mayo, como identificación temporal ante la emergencia sanitaria por #COVID19mx. #30AñosINE https://t.co/9RlblLylKC pic.twitter.com/jmFYaWsm2B — @INEMexico (@INEMexico) May 15, 2020

Para losque no alcanzaron a recoger sus credenciales para votar tramitadas antes de marzo, ante el cierre de los módulos del INE por la contingencia sanitaria, podrán solicitar una Constancia de Identificación, que podrán usar solo en trámites oficiales.Este viernes elaprobó el acuerdo mediante el cual se crea la, que suplirá a la credencial para votar de quienes no cuenta con ella para realizar trámites bancarios u oficiales de cualquier tipo.Sobre ese acuerdo tomado a nivel nacional,, explicó que ese certificado solo podrá usarse como identificación oficial, y no suplirá a la credencial para votar en las elecciones de Coahuila.Agregó que en el estado existen 10 mil personas que no alcanzaron a acudir a recoger sus credenciales, y serán quienes podrán obtenerlo, pero también quienes hasta el 1 de septiembre la hayan perdido o destruido.La constancia tendrá todos los datos de una credencial para votar, como fotografía, QR, clave de elector, número de emisión, dato OC y código de identificación.