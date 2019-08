Avala Semovi rechazo a propuesta para regular motos

La Secretaría de Movilidad (Semovi) avaló el rechazo en el Congreso de la Ciudad de México a las iniciativas priista y panista sobre regulación de motocicletas.El titular de la dependencia, Andrés Lajous, aseveró que este tipo de propuestas en donde se obliga a los usuarios a portar chalecos o cascos rotulados con el número de matrícula, colocar placas metálicas o calcomanías delanteras han fracasado en otros países en el combate al delito a bordo de estos vehículos.Ejemplificó con el caso colombiano en donde, incluso, este tipo de regulación fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de ese país."De la información que tenemos de algunas de las iniciativas que presentaron otros partidos, en otros países cuando se han implementado no han tenido ningún éxito, al revés, han sido pues replegadas, entonces, a mí me pareció correcto que la fracción parlamentaria decidiera no apoyar esas iniciativas”, aseguró el funcionario.Lajous afirmó que actualmente mantienen reuniones con grupos de motociclistas para buscar opciones e inhibir la comisión de delitos.Sin embargo, rechazó adelantar qué tipo de acciones se podrían tomar para combatir el crimen.En el primer semestre del 2019, se han cometido tres delitos al día a bordo de motocicletas. Sumarían, al menos, 540 delitos, como informó Excélsior."Tenemos un registro de motos porque se tiene que registrar con su placa todas las motos, el registro de Control Vehicular y estamos trabajando en parte con conversación con grupos de motociclistas para ver cuáles son las mejores medidas que se pueden tomar que establezcan cierto control”, agregó Lajous.