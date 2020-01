Avalan cannabis legal, pero piden prevención

Escuchar Nota

"En el Plan Nacional de Desarrollo hay una narrativa de enfoque de salud pública, para que esto suceda necesita recursos, y recursos no hay, entonces si vamos a iniciar en este camino sí es importante que desde el Congreso, por lo menos en la programación 2021, tengan en consideración estos cambios", agregó Rivas.



"Y de alguna manera restarle a los cárteles y a las organizaciones criminales una esfera de actuación, y restringir las utilidades que obtienen por el tráfico; hay varios elementos que son positivos, qué bueno que los están haciendo finalmente, después de varios años de discusión y después de la aprobación en diferentes partes del mundo", indicó.

"El Instituto (Mexicano del Cannabis, propuesto en el proyecto) tendría que ir avanzando con capacidades progresivas muy sostenidas y darle un financiamiento muy importante; hoy no hay todavía una burocracia profesionalizada que pudiese, de manera inmediata, tener la cobertura y atender adecuadamente este tema, pero si no se le otorgan los recursos suficientes, va a ser todavía peor", advirtió.

Especialistas en seguridad respaldaron el contenido delcon el que se, aunque subrayaron la necesidad de garantizar la capacidad de supervisión y de reforzar la atención de las adicciones.Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, indicó que es importante avanzar hacia un aumento de los derechos de las personas en ese tema, ya que la penalización del consumo de drogas ha generado más consecuencias para los usuarios que para los cárteles."Desde el punto de vista de los derechos es un paso muy importante, (pero) esto no es un factor que va disminuir la violencia en nuestro país, si lo disminuye, lo disminuirá de una manera marginal. Me parece una medida necesaria para que no se vulneren los derechos de los usuarios."Para que estos puedan adquirirla de una manera más fácil, que sea legal, pero no creo que esto sea el factor que va generar el cambio; si esto lo están pensando como un instrumento para despresurizar la violencia en el país, no me parece la estrategia", señaló.Reforma publicó ayer que las comisiones dePor ejemplo, la; se crearía elpara emitiry supervisar la, y se autorizaría laentre otros."No hay evidencia de que porque algo esté despenalizado, aumente el consumo, y quien lo va usar, lo va usar sea ilegal o no. La estrategia no es prohibirlo, la estrategia es tener políticas educativas y de salud que enfrenten el fenómeno y que estén atentos de las consecuencias.Carlos Mendoza, consultor en temas de seguridad, calificó como, así como abrir la posibilidad de la comercialización, pues podría contribuir a regularizar los mercados e incluso generar fuentes de ingreso.Sobre la propuesta de aumentar de 5 a 28 gramos la cantidad permitida para consumo personal, Mendoza consideró que es positivo, pues descriminaliza la portación de esa droga y reduce la posibilidad de que usuarios sean víctimas de extorsiones por parte de la Policía."Sin embargo, sí subrayaría que las medidas que se deben de tomar no solamente se limitan a esta decisión, es una medida que hay que aplaudir, enhorabuena, pero hay muchas otras que tienen que emprenderse: sin duda la consolidación de de las instituciones de salud, de atención preventiva y de primer contacto, debe fortalecerse.