Avalan diputados desaparición del Inadem

La Cámara de Diputados avaló la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).Los legisladores aprobaron con 268 votos a favor, 143 en contra y 9 abstenciones modificaciones a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mypimes).La reforma impulsado por Morena deroga el artículo 18 y modifica los artículos 3, 19 y 24, a fin de eliminar todas las referencias al INADEM.De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, con los cambios realizados por la actual administración ya no es necesario mantener las facultades del Inadem para promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de Mipymes.La reforma generó las críticas de la Oposición. El priista Fernando Galindo advirtió que deja claro que a la nueva Administración no le importan las instituciones."La desaparición del Inadem es un hecho que marcará 2019 como lo ha marcado la cancelación de las estancias infantiles, los refugios para mujeres y el tamiz para recién nacidos", indicó.Galindo denunció que al Ejecutivo federal no le importa la cultura emprendedora y puso como ejemplo de ello la reducción del 84 por ciento al presupuesto del Fondo Emprendedor."Tampoco tiene interés en aumentar el desarrollo económico y el bienestar social como tanto lo dice pero, sobre todo, no tienen interés en las políticas que fomenten la cultura emprendedora", abundó.María de los Ángeles Ayala, del PAN, dijo que la desaparición del Inademes un ejemplo de cómo se legisla sin diagnósticos claros.La legisladora consideró que con esta medida el Gobierno federal creará clientelas, ya que como consecuencia de la cancelación del Instituto los apoyos se darán de manera directa, a través de programas como Tandas para el Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro."Bajo el pretexto de eliminar intermediarios sin objetividad alguna ni evaluación de los alcances logrados, le apuestan a generar clientelas con los programas de Tandas para el Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro", señaló.La morenista, María de los Ángeles Huerta, reiteró que la desaparición del Inadem tiene como objetivo mejorar la distribución de los apoyos.Huerta insistió en que el intermediarismo afectó la justa distribución del presupuesto destinado al desarrollo de emprendedores."Lo que se busca es eliminar esta obesidad burocrática, esta ineficiencia en la intermediación; lo que queremos es hacer más ágil la entrega de apoyos", dijo.El dictamen cambia también la denominación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.