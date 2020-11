Avalan diputados en lo general Presupuesto 2021; Oposición acusa que es un atentado al Pacto Federal

Escuchar Nota

"Los cambios representan el 0.038 por ciento, lo que significa que este es el tercer presupuesto de esta Administración que se aprueba literalmente tal cual lo envía el Ejecutivo federal", señaló.

"No estamos ante el presupuesto de una nueva forma de Gobierno, estamos ante el programa de gasto personalísimo, centralista y controlador del Ejecutivo", indicó.

Con 297 votos aprobamos en lo general el Presupuesto 2021. Su principal objetivo es que haya #BienestarParaTodos. pic.twitter.com/hFm0BN6yWy — Tus Diputados Morena (@DiputadosMorena) November 11, 2020

"El propio Presidente anunció que en 2019 habría siete millones de mexicanos beneficiados por estos programas sociales, 15 millones en el 2020, 22 millones en el 2021, 27 millones en el 2022 y 40 millones en el 2024, como plan central de estrategia sexenal. Entonces el modelo de los presupuestos del 2019, 2020 y 2021 no sirve como instrumento o herramienta que nos esté ayudando para la estrategia de un cambio verdadero para el desarrollo y el crecimiento del País", sostuvo.

"Un Presidente que ha convertido a esta Cámara, desafortunadamente, en una oficialía de partes de su voluntad y para muestra el Presupuesto de Egresos 2021. De los 6.25 billones de pesos que están por aprobar, solamente modificaron ustedes, la mayoría de Morena, del PES y del PT, uno peso de cada 3 mil 333 pesos del presupuesto, así es la decisión de ustedes, de no ir a favor de sus pueblos, de sus municipios, sus estados, sino de lo que dice su patrón, el Presidente", lamentó.



"De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, el gasto federalizado total es de un billón 867 mil 338.4 millones de pesos. Hay una disminución del gasto total de menos 5.5 por ciento. Eso no es catastrófico, eso significa que hubo una crisis en el 2020, y que para el 2021 habrá menos recursos", sostuvo.

#EnVivo La Cámara de Diputados guarda un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas a causa de los deslaves e inundaciones en #Chiapas y #Tabasco@DulceSauri pic.twitter.com/PycjPLJ2aB — Canal del Congreso (@CanalCongreso) November 10, 2020

Con el voto en contra de la Oposición,de la Federación 2021.Los legisladoresy cero abstenciones.Durante el debate en lo general -hoy continuará la discusión de las reservas-,, porque el gasto para estados y municipios cae en todos sus componentes.El coordinador de Movimiento Ciudadano,del centro.El legislador advirtió que la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de revisar la propuesta del Ejecutivo y realizar las modificaciones necesarias, quedó cancelada por voluntad de la fracción mayoritaria, a la cual acusó de renunciar al equilibrio de poderes.Bravo calificó este presupuesto como, porque desaira el Pacto Federal, al no distribuirles a los estados y municipios recursos para hacer frente a la pandemia, a pesar de que son los sistemas de salud locales los que cargan gran parte de su atención.Dijo que la reducción del gasto federalizado se debe a la caída de todos sus componentes, ya que las aportaciones se reducen en 8 mil 802 millones de pesos, las participaciones en más de 62 mil millones y los convenios 30 mil millones.Además, agregó,, entre otros.El perredista Antonio Ortega dijo que el Presupuesto 2021 atiende más las intenciones políticas y electorales del Presidente y deja de lado los reclamos y necesidades estructurales.El legislador advirtió que el modelo que privilegia la entrega de "millones de cheques a los ciudadanos" no sirve para terminar con la pobreza y la desigualdad.El panistaya que de un presupuesto de 6.25 billones de pesos, las y los diputados de la mayoría modificaron sólo 2 mil 400 millones de pesos.Villarreal advirtió que el País no podrá salir adelante sin recursos para apoyar la producción, a quienes generan empleos, al campo y con un recorte de 182 mil millones de pesos a estados y a los municipios.La morenista Dolores Padierna, reconoció que le gasto federalizado disminuyó en un 5.5 por ciento, pero descartó que esto sea catastrófico.Detalló que, mientras que en Aportaciones federales hay un aumento de 18 mil 82 millones, en tanto que el Fortamun "disminuye un poquito", mientras que el FASP pasará de 7 mil 444 millones a 7 mil 695 millones.Padierna dijo que, por lo que deberían acudir a sus Congresos locales si necesitan más recursos.