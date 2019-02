Avalan diputados usar Afores en proyectos de gobierno

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó con 24 votos a favor y dos en contra, de las bancadas de Movimiento Ciudadano y del PRD, el dictamen que reforma diversos artículos de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que permite utilizar las Afores en fondos de inversión y que el dinero de los trabajadores pueda invertirse en proyectos a largo plazo.En el artículo 4 del documento, se establece que los trabajadores puedan elegir el fondo al que “deseen destinar sus recursos”; mientras que el artículo 47 prevé el derecho expreso a los trabajadores de usar el fondo de inversión que elijan siempre que cumpla con los requisitos mínimos.El dictamen, que retoma la iniciativa presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, elimina los requerimientos para que dicho ahorro permanezca depositado en un periodo determinado.Asimismo, en el artículo 106 se establece que las personas morales que no estén autorizadas a gozar de concesión y operen como administradoras, fondos de inversión o empresas operadoras serán sancionadas con prisión de tres a 15 años y multa de 200 a 12 mil días de salario.Al respecto, el diputado Antonio Ortega Martínez, del PRD, acusó que de ser aprobado el dictamen por ambas cámaras, los recursos se utilizarían en la creación de proyectos gubernamentales para los próximos años.Planteó que se destinarían 3.3 billones de pesos ahorrados por los trabajadores para proyectos de gobierno, ante un presupuesto insuficiente para sus estrategias.“Tendremos generaciones de viejos jubilados viviendo en la pobreza y la miseria”, y será un problema político y social que no se resolverá con los dos mil pesos que la administración a cargo de López Obrador entrega a los adultos mayores, que no son más que “clientelismo y de la miseria y de la necesidad de la gente”, dijo.Otra de las modificaciones consiste en que las administradoras sólo podrán cobrar comisiones cuando haya rendimientos que favorezcan el ahorro del trabajador, mismos que serán determinados por la Consar, como lo propuso el Ejecutivo.“A fin de fomentar el ahorro voluntario que realizan los trabajadores, y de esta forma, puedan ellos mismos elevar el monto de la pensión a la que aspiran, resulta conveniente que el trabajador tenga mayor libertad para hacer depósitos y retiros de los recursos que se depositan en su subcuenta de aportaciones voluntarias”, se explica en el documento.Con los cambios propuestos, el Legislativo busca “que los trabajadores tengan mayor libertad para hacer uso de sus ahorros, fortaleciendo a su vez, su rendimiento, e incentivando la baja en el costo de las comisiones que estos cobran”.Lo anterior, considerando que el ahorro voluntario representa sólo 1.45 por ciento de los recursos registrados en las Afores.