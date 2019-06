Avalan eliminar inspecciones comerciales

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Fomento de la Confianza Ciudadana, la cual suspende actividades de inspección y verificación en diversas actividades económicas con el fin de evitar el burocratismo en trámites administrativos.El dictamen fue aprobado con 430 votos a favor, 8 abstenciones y uno en contra.En sesión de periodo extraordinario, los diputados discuten la reserva de artículos.La Comisión de Economía ajustó la minuta del Senado para evitar que la suspensión de verificaciones afectara el intercambio comercial de alimentos, plantas y animales.Además, se agregaron otras excepciones de áreas de la administración pública donde no se suspenderán las inspecciones.En el primer artículo de la ley se precisa que no aplicará en las materias fiscal, aduanera, del trabajo, de seguridad social, de comercio exterior, con respecto de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y con las auditorías y visitas que realice la Secretaría de Hacienda.La suspensión de verificaciones no aplicará tampoco en actividades de seguridad nacional, seguridad de la población y seguridad alimentaria, así como en medidas de protección civil y en la protección de la sanidad y la inocuidad agroalimentaria, animal y vegetal.Esto último fue agregado a petición del Consejo Mexicano de la Carne y la Confederación Nacional Campesina, además de la Comisión de Ganadería, que advirtieron que la ley ponía en riesgo el sistema de inspección sanitaria e inocuidad alimentaria."Son de alto riesgo las amenazas que se contienen mediante la inspección fitozoosanataria en los puntos de ingresos al país y entre regiones de México."Se trata de plagas y enfermedades que no existen en nuestro país, como la fiebre aftosa o la mosca del mediterráneo y que de ingresar podrían devastar la producción primaria, comprometiendo el abasto interno", cita el dictamen sobre el riesgo que había en la nueva ley, propuesta por el Senador Ricardo Monreal, si suspenden las verificaciones en productos alimentarios, animales y vegetales.