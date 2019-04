Avalan eliminar partidas secretas en Presupuesto

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al artículo 74 constitucional para prohibir el uso de una partida secreta en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).Con 437 votos a favor, los legisladores avalaron eliminar de la Constitución la facultad del Presidente de la República de solicitar por escrito la asignación de recursos que no pueden ser fiscalizados.Al argumentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo, indicó que la propuesta de quitar la partida secreta refrenda el compromiso con la transparencia, pone por delante el principio de máxima publicidad y fortalece la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de analizar, discutir y aprobar el PEF.Advirtió una contradicción entre los artículos 74 y 126 constitucionales, ya que el primero establece la facultad del Jefe del Ejecutivo de solicitar partidas secretas, mientras que el segundo dispone que no podrán hacerse pagos que no estén incluidos en el PEF.La diputada de Movimiento Ciudadano Fabiola Loya señaló que si bien es difícil saber a cuánto ascienden los recursos erogados a través de la partida secreta, existen estimaciones sobre que en un periodo de 14 años, entre los años 80 y 90, éstos sumaron alrededor de mil 342 millones de dólares.La legisladora afirmó que la existencia de este tipo de gasto es considerado un ingrediente propio del presidencialismo mexicano.El diputado del PVEM Jesús Carlos Vidal advirtió la necesidad de remover de la Constitución la facultad del Ejecutivo de contar con recursos que no pueden fiscalizarse."En pleno siglo 21 el ejercicio discrecional del Gobierno no cabe más", dijo.El perredista Raymundo Gutiérrez alertó que aunque es necesario eliminar la partida secreta, actualmente existen otras formas de ejercicio discrecional del gasto. Entre ellas, abundó, la centralización de fondos públicos con el objetivo de crear clientelas."Han desaparecido el Instituto Nacional del Emprendedor, el Consejo de Promoción Turística de México, aglutinando el ejercicio del gasto, no para eficientar, sino para centralizar (...) No basta una reforma constitucional para acabar con la discrecionalidad del gasto", sostuvo.En su turno, el diputado del PRI Fernando Galindo aseguró que en los últimos 15 años el Gobierno federal no ha hecho uso de la partida secreta.El economista indicó que si bien es necesario suprimirla, lo que sigue es buscar mecanismos para hacer más transparente y eficiente el gasto."Lo que tenemos que buscar es que cada peso de los mexicanos se gaste de manera eficiente y, sobre todo, en procesos competitivos; como País, es a lo que tenemos que aspirar", reiteró.La reforma pasa al Senado para sus efectos constitucionales.