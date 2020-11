Avalan en lo general legalizar mariguana con uso lúdico

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Senadores acordaron que será el próximo miércoles cuando aprueben en lo general el dictamen con el que se legaliza la mariguana para uso adulto. Lo anterior, debido a que la reunión se realizó de manera virtual, lo que impide la votación del documento, aunque fue avalado por mayoría de las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos.



Con la eliminación del uso médico, farmacéutico o paliativo de la mariguana, será la próxima semana cuando el Senado discuta su legalización con fines recreativos.



Senadores del PAN como Damián Zepeda, Indira Rosales, Alejandra Reynoso e incluso, la senadora de Morena, Lucy Meza se manifestaron en contra del documento.



El senador panista consideró que se está regulando para una “moda política” y dijo que es un tema que debió someterse a consulta popular.



Mientras que, la morenista Antares Vázquez dejó en claro que con esta legalización no se promueve su consumo.



Los legisladores acordaron el retiro de un primer dictamen que aprobaron en lo general en marzo pasado, y analizar uno nuevo que recibieron el martes pasado. La portación superior de 200 gramos de marihuana, se sancionará penalmente y los menores de 18 años no tendrán acceso al cannabis para uso adulto.



De acuerdo con el documento, otro de los cambios es que la Ley para la Regulación del Cannabis pasa a ser un ordenamiento federal y ya no general. Del nuevo dictamen se elimina el uso médico, farmacéutico o paliativo de la mariguana, el que remite a la Ley General de Salud.



Otro cambio relevante es que el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis no estará adscrito a la Secretaría de Gobernación, sino a la Secretaría de Salud.



Este segundo dictamen pretende la regulación del uso lúdico o recreativo de mariguana con el propósito de prevenir y combatir las consecuencias del consumo problemático del cannabis psicoactivo y contribuir a la reducción de la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico, fomentando la paz, la seguridad el bienestar individual y de las comunidades.



Hasta ahora senadores del PAN se han opuesto a la propuesta.



En tanto, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, dijo que se da un paso importante y mencionó que se tiene que quitar el tabú de la planta de cannabis, “ver la forma de las hojas de cannabis no significa narcotráfico, hay que quitarle este estigma a la planta”.



La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, recordó que la Corte ordenó que el Congreso garantizará el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por lo que, advirtió que como está este proyecto no se atienden todos los criterios que la Corte emitió.



Una de las promotoras de la iniciativa, la morenista Jesusa Rodríguez mencionó que “estigmatizar la planta ha hecho un daño brutal y sigue instalado en el inconsciente colectivo la idea de que es una planta diabólica… dejar la marihuana en manos de los cárteles hace precisamente que llegue a la infancia a donde no debe llegar”.





