Avalan ley que busca regular presencia de FBI y DEA en México

“Esta reforma va a tener un impacto negativo. Están creando una súper Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿Cómo por qué? ¿Por qué Relaciones Exteriores se va a encargar de la seguridad nacional? El impacto real que va a tener, es que se va a dejar de tener reuniones formales, porque lo ahorcaste tanto y pusiste en riesgo la colaboración que no se va a dar…Como se les ocurre que es correcto que toda la información de seguridad nacional la va a concentrar un área que ni siquiera tiene control de confianza. ¡Ojo con eso! ¡Suerte! ¿Quién les va a compartir información?, nadie”, destacó.



Con 71 votos a favor, 21 en contra y 1 abstención, el pleno del Senado de la República aprobó reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que limita la actuación de los agentes extranjeros únicamente al desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en los términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor.controle las operaciones de los agentes extranjeros como la; y se cambia por las “autoridades mexicanas correspondientes”.En la sesión presencial de este miércoles, se dio el aval a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que modifica la Ley de Seguridad Nacional para autorizar la estancia temporal en territorio nacional de agentes extranjeros que en su país tienen funciones policiales, de inspección o de supervisión de las leyes y otras disposiciones de carácter reglamentario o aquellas de carácter técnico especializado.Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández, informó que los agentes extranjeros tendrán mensualmente la obligación de poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana.Además, señaló, no tendrán ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a los extranjeros el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas.En tribuna, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal dijo que este es un hecho que no tiene precedente, también se elimina el conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los convenios de colaboración y “la Fiscalía General mantendrá su autonomía y hará su trabajo con pleno respeto a la ley”El senador panista Damián Zepeda expresó que esta ley sólo es un berrinche por la detención en territorio estadunidense del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.En tanto, su compañera de escaño, Guadalupe Murguía consideró que “este dictamen en sus términos no tiene ventajas claras, no es útil para inhibir prácticas ilegítimas de agentes extranjeros en el país, además de que es muy posible que si inhiba el intercambio de información y cooperación entre los dos países en materia de delincuencia y crimen organizado”.La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen. Si los cambios son avalados en San Lázaro deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda, en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional, la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones.un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional.En dicho informe se deberá incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. En todo caso, deberán mantener la confidencialidad de la información que obtengan derivado de la aplicación de los convenios de cooperación bilateral, de conformidad con los términos establecidos en los mismos.Será dirigido por un representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con nivel de Jefe o Titular de Unidad y se integrará por representantes de las dependencias u organismos que determine el Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional, emitirá las disposiciones generales que regulen su organización y funcionamiento.Con información de Milenio