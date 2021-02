Avalan nuevas normas de atención a salud mental y adicciones

Escuchar Nota

"El internamiento podrá ser voluntario, involuntario u obligatorio en los términos reglamentarios que determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables. En el caso del internamiento involuntario u obligatorio, se dará únicamente en los términos que determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables, toda vez que no existen directivas anticipadas y si su salud se encuentra en tal estado que, si el tratamiento no se administra de inmediato, su vida estaría expuesta a un peligro inminente y su integridad física o la de terceros a un daño irreversible".



.- Elaprobó reformas a lapara introducir nuevos lineamientos para la atención a laen lo general con, pero luego de una negociación entre los partidos se modificaron los artículos más polémicos sobre el internamiento no voluntario de los pacientes.Tras la negociación se emitieronen lo particular y se envió al Senado.Aunque se prevé una nueva forma de atender las enfermedades mentales y consumo de sustancias adictivas, el dictamen prevé que no habrá aumento alasignado a los entes de gasto del sector salud.El proyecto modifica el capítulo VII con el título, en el que se define que la salud mental y la atención de las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a los principios establecidos en lay en los trabajos internacionales en materia de derechos humanos.El Estado garantizará el accesoa la atención de laa las personas en el territorio nacional.Sobre el internamiento de personas con trastornos mentales y por consumo de, se indica que será último recurso terapéutico y se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos, la dignidad de la persona, así como los requisitos que determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables.La reforma agrega que las instituciones de atención dedeberán privilegiar el internamiento voluntario y, se precisó, en las modificaciones de última hora, "sin que medie coerción del personal de las instituciones" y con el consentimiento informado del tratamiento otorgado.El internamiento involuntario deberá ser notificado a la autoridad judicial y, en su caso, podrá ser revisado por la misma a petición de la persona internada o de su representante."En todo caso durante dicho procedimiento deberá garantizarse la defensa de los intereses de la persona internada".También, se añadió la precisión de que el paciente no podrá ser incomunicado de sus familiares, tutor o representante legal.Para el caso de menores de edad se recabará la opinión de los mismos."En caso de no estar de acuerdo con el internamiento, la institución, junto con el padre o tutor, deberán valorar otras alternativas de atención", se agregó al texto.También, se precisó la redacción de la reforma, quitando la palabra adicciones por trastornos por el consumo de sustancias, con lo que se busca evitar la discriminación y estigmatización de los pacientes.A propuesta de la diputada de MC, Martha Tagle, se agregó que el personal de salud estará obligado a comunicar al paciente, de forma accesible y oportuna, la información completa, incluyendo los objetivos, los beneficios, los posibles riesgos y las alternativas de un determinado tratamiento, para asegurar que los servicios se proporcionen sobre la base del consentimiento libre e informado.Durante el debate, el dictamen fue cuestionado por la Oposición por el planteamiento de la reforma por parte de Morena.La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, señaló que hubo 16 iniciativas y la mayoría de las propuestas de los grupos parlamentarios no fueron tomados en cuenta en el dictamen inicial.El diputado del PAN Éctor Ramírez Jaime recriminó que se aprueban nuevas líneas de atención para enfermedades mentales y las adicciones sin dar más presupuesto."Es decir, en el cuarto transitorio se señala que no habrá un peso más para que haya tratamientos, para que se establezca la red de salud y esa cantidad ínfima que dedicamos, menos del 2 por ciento del gasto público en salud, a la salud mental, menos unos cuantos centavos solamente para el tratamiento. No hay para prevención, no hay para líneas de primera atención, no hay líneas para reforzar los recursos humanos", aseveró.