Avalan reforma a Ley de Derechos; oposición acusa aumentos en celular e internet

Escuchar Nota

“Segunda modificación: se reducen las cuotas para los derechos del espectro radioelectrónico previstas en el artículo 244 G. Se reducen las cuotas para la explotación y aprovechamiento del espectro radioelectrónico destinadas para servicios móviles previstas en el artículo 244 G, tomando como base las previstas para los artículos 244 B y 244 D”.



“El secretario de Hacienda entregó a esta soberanía parte del Paquete Económico para el ejercicio 2021, donde propone incrementar hasta en un 70% los derechos por el uso del espectro radioeléctrico. En español: ¿qué es esto? Que las tarifas del uso de celular y del internet subirán sus precios, cuando tu vayas a la tienda y si regularmente le ponías 100 pesos de saldo a tu teléfono, ahora solo te va a alcanzar para ponerle 30 o 40 pesos, tú dinero rendirá menos, los altos cobros del espectro radioeléctrico inhiben las inversiones, no habrá incentivos para participar en licitaciones del espectro, también de aprobarse el presente dictamen, la Ley Federal de Derechos se convertirá una barrera a la entrada de nuevos proveedores de servicios y por lo tanto no estaremos en posibilidades de exigir mejoras en la calidad y ampliación del servicio de internet y telefonía celular”, dijo el panista Flores Suárez.



“Eso es un acto contraintuitivo, va en contra de las familias mexicanas el que se decida aumentar un derecho en el uso del espectro radioeléctrico, que puede derivar en un incremento en el costo de los celulares, cuando son precisamente las nuevas tecnologías las que permiten enfrentar esta pandemia con trabajo a distancia, con educación a distancia e incluso, con servicios de salud a distancia. Va completamente en contra de donde debe de ir el apoyo a las familias mexicanas. No se le puede cobrar más a las familias que quieren tener acceso a un médico, a un maestro o incluso a la posibilidad de tener acceso a la cultura, mientras estás en el encierro por la pandemia del Covid-19”, dijo el priista.



con la que el gobierno Federal ajustará los montos que deberán cubrir los particulares por la prestación de los servicios, así como por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación; pero en esta reforma diputados de oposición acusan que subirán costos de telefonía celular e internet., también contempla los montos que le representará al Estado la prestación de servicios, así como llevar a cabo una mejor administración de los bienes.; sin embargo, este texto fue modificado y solamente subirá en 7% la explotación de este medio de comunicación.Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda, la panista Patricia Terrazas, describió:Y relató las actualizaciones, por ejemplo: todos los municipios de Baja California, Baja California Sur y el municipio de San Luis Río Colorado del estado de Sonora pagarán 4 mil 444.79 pesos por la explotación y aprovechamiento del espectro radioeléctrico; y no en 6 mil 526.48 pesos como lo proponía el Ejecutivo.Todos los municipios de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, con excepción de los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, Torreón, San Pedro y Viesca les costará 13 mil 919.70 y no 20 mil 438.92 pesos.Todos los municipios de los estados de Colima, Michoacán, Nayarit y Jalisco, excepto los municipios de Bolaños, Colotlán, Encarnación de Díaz, Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Santa María de los Ángeles, les costará 5 mil 406.11 pesos y no 7 mil 938.02 como lo proponía el Ejecutivo.Todos los municipios de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y los municipios de Bolaños, Colotlán, Encarnación de Díaz, Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Santa María de los Ángeles, Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo del estado de Jalisco les saldrá en 2 mil 255.46 pesos la explotación del espectro radioeléctrico.Para todos los municipios de los Estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz 385.31 pesos.Asimismo, para todos los municipios de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán 260.44 pesos.Y para todos los municipios de los estados de Hidalgo, Morelos y Estado de México, y todas las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 20 mil 245.74 y no 29 mil 727.71 pesos como lo proponía el Ejecutivo en su iniciativa.Por esto, el panista Ricardo Flores Suárez, ejemplificó que tiene un amigo de nombre Martín Ibarra que vive en la colonia Mirador, en la calle del Zócalo y quien trabaja en un Uber, y utiliza celular para poder trabajar, y ahora va a tener que pagar más en recargas para su teléfono y mañana le van a acomodar otro impuesto: el de las plataformas,En tanto, el extitular de la Comisión Federal de Electricidad, el priista Enrique Ochoa Reza dijo que con esta propuesta se afecta al espectro radioeléctrico, que se puede traducir en un encarecimiento del servicio de telefonía móvil para las familias mexicanas.Este dictamen, solamente fue aprobado en lo general, y se decretó un receso para debatir las reservas el día de mañana.