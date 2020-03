Avalan reforma que eleva programas sociales a la Constitución

Escuchar Nota

385 votos a favor, 49 en contra y 18 abstenciones. Avalan, en lo general, el dictamen que reforma el artículo 4 de la Constitución, en materia de bienestar. https://t.co/JnB5f7BPAg — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 11, 2020

El pleno de la Cámara de Diputados avaló esta noche, en lo general con 385 votos a favor, la reforma al artículo 4 de la Constitución para dar rango constitucional a los programas sociales de pensión universal a adultos mayores, becas a personas con discapacidad y salud universal., y 18 legisladores se abstuvieron, entre ellos algunos panistas.como adelantó la priista Dulce María Sauri. El PRD –salvo Ortega- votó a favor, e igual lo hizo Movimiento Ciudadano.En la discusión, diputados de Morena, PT y PES respaldaron al cien por ciento las enmiendas, concretadas a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguraron que es un acto de justicia social que atiende las demandas de la población.Las diputadas del PRD, Frida Alejandra Esparza, y de Movimiento Ciudadano, Adriana Gabriela Medina Ortiz y Maiella Gómez, alertaron problemas con la reforma, entre ellas riesgo de que no haya financiamiento para los programas que ahora serán obligatorios, pero anunciaron su voto a favor en lo general.En la discusión en lo particular se debatirán 30 reservas. Algunas de ellas fueron consensuadas con PRD y MC para tener sus votos.respecto a que se busca “constitucionalizar el clientelismo”.A cambio, se dotará “de correas de transmisión electorales al partido en el poder,justo como en la época de otro del partido de Estado”.. Por ejemplo el coordinador de los legisladores del tricolor, René Juárez, advirtió las fallas técnicas y presupuestales de la enmienda.¿Qué va a pasar cuando se acaben las dádivas, el presupuesto y no haya nada que dar sino disculpas? “, dijo.