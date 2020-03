Avalan reglas para reelección de legisladores

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas que favorecerán en su reelección a los actuales diputados y senadores, con lo que podrían permanecer en el cargo hasta el 2030.



La Constitución estableció la reelección legislativa consecutiva desde el 2014 y hasta ahora se busca reglamentar el proceso en la legislación secundaria, a partir de que diputados pueden ser electos hasta en cuatro ocasiones, en periodos de tres años, y los senadores en dos por periodos de seis años.



Con una iniciativa que se presentó a las 12:35 horas ante la Mesa Directiva y a la que se le dispensaron trámites, se aprobaron reformas a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos.



Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD no acudieron a la sesión de este miércoles; MC sí asistió y votó en contra.



En el dictamen se establece que diputados y senadores que quieran reelegirse lo podrán hacer en las localidades o circunscripciones de donde fueron electos, ya sea por la vía plurinominal o por mayoría relativa.



Se permitirá a los legisladores seguir en el cargo y hacer campaña al mismo tiempo.



"Las y los legisladores federales que pretendan ser electos para el mismo cargo por un periodo consecutivo pueden participar en el proceso electoral sin separarse del cargo, para lo cual deberán observar estrictamente las disposiciones legales y normativas dirigidas a preservar la equidad en las contiendas políticas, así como el uso eficiente, eficaz, honrado, transparente e imparcial de los recursos públicos", establece la reforma.



El texto indica que se debe cumplir con las obligaciones inherentes a su encargo como legisladores y deben abstenerse de incurrir en actos anticipados de campaña y precampaña, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley.



"Deben abstenerse de participar en actos de proselitismo político durante el tiempo en que están obligados a concurrir a sesión de la Cámara correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63 y 64 de la Constitución", se indica.



"No pueden disponer de recursos públicos en sus actos de campaña o en cualquier acto de proselitismo político, así sean humanos, materiales o económicos".



Durante el debate, la diputada de MC Martha Tagle acusó al bloque mayoritario de legislar a modo para que puedan tener ventajas a la hora de buscar la reelección legislativa.



"Es una reforma a modo y tan es tan a modo que imagínense si ustedes no fueran diputados y aspiraran a ser candidatos, simple y sencillamente sería prácticamente imposibles", dijo.



"Lo que estamos aprobando beneficiará a todos para reelegirse con todas las garantías para que sigan en el cargo, sin solicitar licencia y haciendo campaña y como única sanción que se les quite un día de dieta, eso es inequitativo para todos los demás militantes de su partido político".



Remarcó que los diputados de Morena, PT, PES y PVEM estaban legislando en contra de sus propios compañeros de partido porque no tendrán las mismas condiciones para buscar una candidatura.



"Están aprobando una reforma para reelegirse hecha a modo", reclamó.



El coordinador de MC, Tonatiuh Bravo, también señaló que se trata de un albazo, con contradicciones constitucionales.