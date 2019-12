Avalan voto electrónico en Coahuila e Hidalgo

"Para el caso de Coahuila, considerando un rango de cuatro a cinco casillas por distrito electoral local; y en el caso de Hidalgo, se realizará en cuatro municipios, con un máximo de hasta 40 casillas en la entidad, sin rebasar el 10 por ciento de las casillas instaladas en el municipio correspondiente", indica el acuerdo avalado por los consejeros.

"El acuerdo y los lineamientos tienen el propósito de dar un nuevo paso para abrir camino a la adopción de una nueva modalidad de ejercicio del voto ciudadano, que aprovechando recursos tecnológicos disponibles, preserve e inclusive refuerce la certeza de las elecciones, a la vez que facilite el trabajo de la Mesa Directiva de Casilla, y permita obtener y dar a conocer los resultados de votación con más prontitud. Es una prueba piloto de urnas electrónicas con votos válidos, es decir, vinculantes, en las próximas elecciones de Hidalgo y Coahuila", resumió el consejero Jaime Rivera, encargado del voto electrónico.

"Nuestro sistema electoral sigue construyéndose bajo el principio de la desconfianza, no lo hemos podido superar, no está superado y entonces si bien estas experiencias exitosas pudieran ayudar, lo cierto también es que lo que pueden generar es suspicacia y problemas", indicaron.



en comicios organizados por el organismo.aprobó este lunes que en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo se instalen urnas electrónicas en comunidades representativas como proyecto piloto, en un intento de la autoridad electoral de promover el uso de ese sufragio en comicios federales., donde se elegirán diputados locales, hay 16 distritos locales, por lo que serán alrededor de 80 urnas, mientras que en Hidalgo, que tendrá elección a Alcaldías, aún no se definen los municipios.En la primera entidad se usarán las urnas electrónicas que ya diseñó el órgano electoral coahuilense, y en la segunda serán las que utiliza el INE para consultas ciudadanas o universitarias y las del OPLE de Jalisco.La intención, informó Rivera, es que las urnas se establezcan en localidades indígenas, rurales y urbanas, a fin de ver el comportamiento del voto electrónico en diversos ambientes.Durante la discusión, algunos representantes de partidos se mostraron desconfiados.Mientras que el representante de Morena, por parte del Poder Legislativo, Alejandro Viedma, aseguró que su partido no estaba a favor ni en contra, pero pidió a la autoridad ser muy cuidadosa.Los consejeros argumentaron que los votos son mínimos, por lo que no representarían un cambio en los resultados.