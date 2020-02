Avales se le echan para atrás a García Luna

Escuchar Nota

Nueva York.- En la diligencia de ayer en el tribunal federal del distrito este de Brooklyn, César de Castro, el abogado de oficio de Genaro García Luna, presentó un paquete de garantías por 1.2 millones de dólares para obtener su fianza, ante el magistrado Robert Levy, quien no es el que lleva el caso, pero no fue aceptado, dado que dos de los garantes que debían firmar la fianza se retractaron al ser contactados por la fiscalía y un tercero tiene conflicto de intereses por ser un empleado de García Luna.



"Es una pregunta sobre dos potenciales garantes, que habían indicado que estaban dispuestos a firmar, pero anoche sus abogados indicaron que de pronto no firmarían. Sin embargo, lo que yo entiendo es que lo último de esta mañana es que sí iban a firmar. Así que no estoy seguro de qué es lo que está pasando, pero lo vamos a aclarar ese problema y también proponer garantes adicionales”, dijo a su salida César de Castro, quien representa a García Luna.



Así, la libertad condicional es todavía una posibilidad para el exjefe de la Policía Federal, quien se presentó con uniforme de presidiario de color caqui y zapatos negros. Su esposa Linda y su hija Luna, quienes son ciudadanas estadunidenses, según se citó en Corte, se hicieron presentes, pero no dieron declaraciones a su salida.



La Fiscalía argumentó también que el riesgo del acusado de tres delitos relacionados con el narcotráfico y uno por mentir a las autoridades migratorias se escape a México es alto: “Esta audiencia fue para fianza y ahora no estamos hablando de los hechos del caso. El Gobierno quiere hablar de los hechos del caso y ellos dicen que tienen mucha evidencia, yo no he visto ninguna evidencia. Ahora esto es si él se va a escapar para México no puede ser, él no puede ir para México y vamos a hacer esos argumentos con un paquete de fianza muy fuerte”, agregó De Castro.



En esta diligencia, la defensa confirmó también que Genaro García Luna está siendo investigado por el Gobierno mexicano y que ésta sería una razón más para desmeritar un riesgo de escape. Un nuevo paquete con garantías para la fianza será presentado tan pronto como el abogado pueda reunir los documentos de prueba. “Vamos a proponer la misma propiedad, potencialmente otra propiedad y vamos a permitir que los oficiales del tribunal entrevisten a estos garantes. Nosotros estamos abiertos a esto”, aseguró.



Según De Castro, hasta el momento no hay negociaciones con la Fiscalía y sigue en pie la decisión de ir a juicio. Para este mismo viernes se espera que esté lista la propuesta para una nueva fianza. Entre tanto, García Luna pasa sus días en la cárcel de alta seguridad en Manhattan.