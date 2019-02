Avance de 80% en negociación de Guardia Nacional: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que los avances en la negociación llevan un 80% de acuerdos, pero se mantienen encorchetados la integración del mando de la Guardia Nacional, la temporalidad y el fuero, así como la sujeción a tribunales que aplicará a los militares que conformen ese cuerpo de seguridad.“Se han aceptado entre un 80 y 90% de acuerdos, en tres temas: el artículo 21, el 13 y un transitorio, el de la temporalidad. Desde ayer se encorchetaron y hoy se están rediscutiendo. Son 22 artículos de su propuesta, 10 artículos y 11 transitorios (sic) pero hay un avance en el 90% de los temas que propusieron.“Se aceptó las fuerzas de reserva, que sustituye a la guardia civil como obligación de los ciudadanos de pertenecer a ellas. Faltan tres o cuatro temas, que ojalá no sean motivo para levantarse porque en una negociación se gana y se pierde".Por ello, dijo que Morena tiene un plan A y plan B para votar mañana el dictamen circulado, pues si la oposición no acepta todos los cambios se votará en sus términos, aunque dijo que es optimista de que se lograrán acuerdos.Reveló que Morena tiene dos senadores enfermos, pero se pedirá a uno que venga, por lo que toda la tarde seguirán en la construcción de las negociaciones, a las que se sumó el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo.Respecto al mando militar, confirmó que se trabaja en la Instancia de Coordinación Operativa que, diferencia de la Junta de Comandantes, sería un órgano jerarquizado y no transversal, con la Secretaría de Seguridad Pública como cabeza de la misma.Se le cuestionó qué pasará si mañana la oposición no acepta los cambios y dijo que Morena tiene Plan B, que es votar el dictamen como se aprobó en las comisiones, “pero mañana se vota en el pleno”.— ¿Morena no descarta aprobar el dictamen en sus términos si no hay acuerdo?“Hay dos planes: el plan A y el plan B. El plan A es el dictamen que está publicado en donde habría el voto en contra de un sector en contra del Senado y que habría más dificultad para garantizar la mayoría calificada y vamos a buscar un Plan B, que es un acuerdo integral porque hay una actitud flexible del grupo mayoritario. Yo soy optimista”.Por ser reforma constitucional se requieren cuando menos los votos de las dos terceras partes de los presentes, que de ser 128 tendrían que pasar con el respaldo de 85 senadores, de los que a Morena le faltan 10.