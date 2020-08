Avanza amparo de Rosario Robles para llevar proceso en prisión domiciliaria

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Después de casi tres meses de intentarlo infructuosamente, finalmente una juez federal admitió el amparo que promovió Rosario Robles para conseguir el beneficio de la prisión domiciliaria en el caso de la Estafa Maestra.



María Dores Núñez, Juez Cuarto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, dio curso a la demanda de garantías que promovió la ex funcionaria federal contra la negativa de llevar su proceso bajo custodia en su domicilio, confirmó su defensa legal.



Desde el 21 de mayo a la fecha, Robles presentó en cuatro ocasiones este amparo, pero en las tres primeras no fue admitido porque diversos jueces federales consideraron que, conforme a los criterios del Consejo de la Judicatura Federal, su caso no era urgente porque no estaban de por medio la vida o ataques a la libertad fuera de la legalidad.



Robles presentó su amparo en contra de la decisión tomada el pasado 1 de mayo por el juez Ganther Alejandro Villar, quien en una audiencia le negó la prisión domiciliaria.



Ella está vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, que no tiene contemplada la prisión preventiva oficiosa.



El juzgador argumentó en aquella audiencia que aún prevalecía el riesgo de fuga de la ex funcionaria, por contar con los recursos económicos, las relaciones y los antecedentes de viajes al extranjero.



El primer amparo los presentó el 21 de mayo en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Amparo, pero no fue admitido.



El argumento fue que no era un caso urgente y que, por tanto, debía esperar su trámite hasta que se normalizaran las actividades judiciales suspendidas por la pandemia.



En el mismo juzgado volvió a presentar el recurso, pero la decisión del juzgado fue la misma. Cuarenta días después, volvió a intentarlo sin resultado a su favor.



Robles permanece en el penal de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto de 2019.



La Fiscalía General de la República le atribuye una supuesta omisión ante los desvíos que llevaron a cabo sus subordinados en la Sedatu y la Sedesol por 5 mil 73 millones de pesos.