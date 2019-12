Avanza Atlético de Madrid a Octavos

Ciudad de México.- El Atlético de Madrid avanzó a los Octavos de Final de la Champions League tras derrotar 2-0 al Lokomotiv de Moscú, que tendrá que conformarse con jugar la Europa League.



El mexicano Héctor Herrera ingresó al minuto 68, sustituyendo a Ángel Correa, cuando el partido estaba prácticamente decidido.



Los pupilos de Diego Simeone venían muy presionados, pues en La Liga no han tenido los mejores resultados, actualmente están en la séptima posición, fuera de zona de Champions.



Desde los primeros minutos impusieron condiciones y tras previa revisión en el VAR, Joao Felix abrió el marcador por la vía penal.



Los rusos no pudieron encontrar la igualada, pues los rojiblancos colocaron una muralla para no dejarlos accionar.



En el complemento, Felipe de Almeida aseguró la victoria anotando el 2-0, aprovechando una buena combinación con Koke quien le puso un centro preciso.



Lokomotiv le exigió poco a los rojiblancos, conformándose con sacar dos goles en contra del Wanda Metropolitano.



El próximo lunes se realizará el sorteo y el Atlético conocerá su rival para la ronda que se jugará en febrero.