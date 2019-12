Avanza cultura vial con escuadrones viales

Piedras Negras, Coah.- Una vez que las escuelas se encuentran en periodo vacacional, el coordinador de escuadrones viales, Reynaldo Barrios, precisó que se ha podido notar un avance positivo tanto con los automovilistas como los propios padres y madres de familia para no interrumpir el tráfico en las entradas y salidas de sus hijos.



“Afortunadamente ha habido respuesta por parte de los directivos de los planteles escolares donde se ha hablado con los padres de familia en las escuelas que se han hecho cambios y poco a poco se van acoplando a las nuevas formas de dejar a sus hijos en el plantel” comentó.



Estos nuevos modos explicó, han ayudado a los estudiantes a que desciendan del vehículo por las banquetas, que no se formen dobles filas, que los autos no permanezcan más del tiempo permitido en estas zonas escolares que lo ideal es que los padres solamente lleven al alumno a la escuela, baje y retiren la unidad.



Y esto de igual forma a la hora de la salida, expresó el funcionario al sostener que la falta de cultura vial no se de tanto en los maestros o directivos de las escuelas, sino que son los mismos padres de familia los que hacen tiempo de más y ocasionan filas, sin embargo afirmó que se han venido notando cambios positivos en este sentido.