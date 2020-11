Avanza la aplicación de vacuna antiCovid; abarcarán hasta 600 pacientes

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. La directora Administrativa y Gestión de Calidad de Clinical Research Institute, explicó que por el momento los cinco pacientes a quienes se les aplicó las primeras vacunas experimentales antiCovid en Saltillo, no han presentado ninguna reacción adversa.



“Apenas llevamos cinco, es muy poca todavía la población. Tal vez puedan tener una pequeña parte de los síntomas de la enfermedad, eso es lo que se podría esperar y obviamente si cualquier paciente tuviera algún síntoma, pueden contactar a los médicos responsables a la hora y el día que sea y los médicos ya les darán el seguimiento apropiado”, explicó Valeria Bellini.



Tras completar esta primera etapa, dijo que podría ser en el transcurso de la próxima semana cuando inicien la aplicación del resto de los reactivos, donde esperan atender a un promedio de 10 pacientes por día.



“Aparentemente ya la próxima semana podremos aplicar la vacuna al resto de los 600 pacientes que tenemos programados para el sitio de Saltillo y tenemos seis meses para reunir esa población”, enfatizó Bellini Harguindeguy.



En cuanto a la lista de espera de voluntarios, agregó que ya están por llegar a las 600 personas, sin embargo, buscarán más candidatos en caso de que algunos sean descartados, pues durante el proceso les piden cumplir ciertos requisitos, entre ellos, que eviten embarazarse o embarazar a sus parejas en lo que dura el estudio.



“Obviamente va a haber pacientes que no cumplan con los criterios o que ya estando ahí decidan no participar, entonces vamos a tener un extra”, añadió.



Una vez concluida la aplicación de las vacunas programadas para Saltillo, el seguimiento de los voluntarios se hará por un año y una vez que entreguen los resultados, será el laboratorio CanSino Biologics el encargado de publicar los hallazgos y efectividad de su vacuna.



“Esa parte nosotros no la hacemos, nosotros solo le damos el seguimiento a los participantes, a los voluntarios; revisamos cómo está su estado de salud, tomamos las muestras y todo ese análisis lo hace el laboratorio; la farmacéutica y ellos hacen las publicaciones correspondientes, cuando tengan los datos”, refirió la representante del Clinical Research Institute.







Toque de queda



A fin de evitar reuniones o que las personas, como la mayoría son población adulta mayor, tienden a andar de casa en casa o caminando en la vía pública, se determinó aplicar un toque de queda en el municipio de Juárez, Coahuila.



Manuel González, director de Salud Pública municipal indicó que el Centro de Salud no cuenta con la capacidad para internar a pacientes, en caso de una complicación. Actualmente hay dos casos positivos y cinco más sospechosos.



“Tenemos un área de hospitalización, pero solo para observación, no para tener personas internadas, porque no contamos con oxígeno, ya que la mayoría de las veces es lo que más se ocupa”.



En un comunicado, se indica que la Presidencia Municipal permanecerá cerrada hasta el 30 de noviembre, y se exhorta a la ciudadanía a permanecer en sus hogares y exclusivamente salir en casos necesarios.





