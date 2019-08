Empresa saltillense, a punto de producir mariguana medicinal

A pasos lentos, pero seguros, sorteando todo un entramado burocrático y de prejuicios; avanza la comercialización abierta de la mariguana medicinal en México.En entrevista en el noticiero matutino de Tele Saltillo, con el director de Grupo Zócalo, Francisco Juaristi Santos, el empresario Armando Luna Canales aseguró que su compañía, Indica Sativa, S.A. de C.V., está a un paso más cerca de comenzar con la producción y comercialización de medicamentos y cosméticos a base de mariguana.“Esta semana pasada obtuvimos la primer licencia de farmacia. Lo que estamos buscando es, en los siguientes meses, obtener el permiso para el manejo del aceite de cannabidiol (CBD), que es la materia prima para los medicamentos. Esto pareciera sencillo, pero es muy complejo, hay que importarlos, traerlos de un país donde sea legal su producción”, expuso.La licencia permite la fabricación de medicamentos magistrales, la compra y distribución de otros productos médicos.Lo que sigue para la nueva farmacéutica es establecer los canales de importación de la materia prima, para lograr una producción en la localidad, que es en lo que ya se está trabajando, afirmó el también exdiputado federal.Detalló que se ha demostrado científicamente que el CBD no causa intoxicación, ya que la sustancia responsable de conducir a un estado de euforia es el tetrahidrocannabinol (THC).De igual forma agregó que se ha demostrado que el cannabidiol es altamente efectivo para el tratamiento de la epilepsia, trastorno bipolar, diabetes, esquizofrenia, insomnio, parkinson, trastornos de ansiedad; incluso para el cáncer.“Una pregunta, Armando, ¿has probado la mariguana con fines terapéuticos?”, cuestionó Francisco Juaristi, a lo que el exsecretario de Gobierno contestó: “No. Es ilegal el uso en México con fines recreativos, y finalmente aunque esté permitido el uso médico la verdad es que no hay dónde conseguirla, justamente por todas las barreras que hay”.En cuanto al consumo de los productos, recordó que eso recaerá en los médicos, quienes tendrán que decidir cómo se van a administrar las dosis, cuál va a ser la gente que puede o no utilizar el medicamento.“Creo que sería muy difícil que un médico recomendara fumar. Pero será el médico, mediante una receta, quien establezca el tipo de medicamento, las dosis y sobre todo las personas que lo puedan utilizar”, aseveró.La empresa de Luna Canales busca aprovechar la reforma aprobada en el 2017, en la que se modificó la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, para permitir el uso de la cannabis, eliminando la prohibición y penalización de la siembra de la planta para producir y distribuir productos medicinales.A la vista de todos se comercializan en internet productos cosméticos y medicinales a base de mariguana a costos elevados. Pero se trata de mercancía apócrifa e ilegal.El director de Indica Sativa, S.A. de C.V., Armando Luna, advirtió sobre fraudes de particulares a través de Mercado Libre, Segunda Mano y Facebook, donde se ofrecen productos que supuestamente contienen aceite de cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC), y que se venden sin ninguna clase de regulación al público en general.Cien gramos de extracto de CBD certificado al 99.8% cuesta 42 mil pesos; goteros de 30 miligramos, 4 mil 200 pesos; 125 gramos de gomitas, 300 pesos, entre otros, se ofertan libremente.