Avanza programa de escrituración en Ramos Arizpe y resto del estado

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- Cerca de mil familias son beneficiadas con la entrega de escrituras a bajo costo tan solo este mes, por parte de la Secretaría de la Vivienda y Ordenamiento Territorial, que tiene la meta de entregar alrededor de 3 mil 500 en municipios como Ramos Arizpe.



“Estamos entregándolas de manera simultánea en todos los municipios del estado. Tan solo para la Región Sureste son casi 400 entre Saltillo, Ramos, Arteaga, General Cepeda y Parras”, informó Jericó Abramo Masso, titular de la dependencia.



“Seguimos avanzando. A pesar de la pandemia estamos triplicando los datos de 2017, estamos a la mitad de los datos de 2019, y esto es a causa de que empezamos las mesas de escrituración en enero, febrero y marzo y a mitad de marzo tuvimos que parar para no poner en riesgo a los ciudadanos por el tema de la pandemia”.



La entrega de los documentos no se realiza en eventos masivos, como se acostumbraba en años pasados, para evitar riesgo de contagio.



“Todas las gestiones que recibimos de enero, febrero y marzo, están ahorita publicándose sus escrituras y son las que estamos entregando en un esquema innovador de llevarlas a la casa de las personas”.



“Llevamos al Jurídico con sana distancia, tapabocas y todas las medidas sanitizantes y le estamos entregando a la gente la escritura en su domicilio. Esto con la finalidad de que puedan tener la tranquilidad de contar con su documento oficial y puedan dormir tranquilos”.



El objetivo es abatir el rezago de escrituración para que las familias tengan tranquilidad en cuanto a la legítima posesión de la vivienda, que además eleva su plusvalía.



“Ha sido la administración que más escrituras ha dado en 2 años. Antes eran mil 400, mil 200 y hoy multiplicamos el esfuerzo… por parte de nosotros les condonamos los impuestos municipales y estatales, y la escritura no pasa de mil 800 pesos cuando el lote es no mayor a 200 metros cuadrados y 110 metros cuadrados de construcción”.



Cuando el lote es mayor, se tiene que pasar el diferencial.



Ante notario público, la escritura puede costar, 15 mil y hasta 30 mil pesos.