Avanza reactivación automotriz ‘a vuelta de rueda’

“Ya tenemos completados los protocolos de sanitización en las cuatro plantas, que están basados en las experiencias de otras, como la de China, que ya lleva operando tres semanas consecutivas y no ha tenido ni un solo caso, y también en las de Europa, donde nuestras plantas reiniciaron operaciones desde hace una semana y media”, dice en entrevista Enrique Araiza, director de Manufactura de Ford de México.

“Esta semana completamos el papeleo inicial (la entrega de las autoevaluaciones) y estamos esperando a que [el IMSS] nos responda y que nos den buenas noticias para poder reiniciar operaciones”, añade.

“Entendemos que tenemos desde 18 de mayo y hasta 1 de junio para implementar todos los protocolos para poder arrancar. Estamos en esta fase, de implementación, estamos haciendo una capacitación muy fuerte a las plantillas de empleados para que conozcan y entiendan el protocolo perfectamente”, explica Philipp Heldt, director general de Infiniti en México.

Desde hace cinco días la, una de las tres que recientemente se sumaron a la lista de actividades esenciales, tiene el semáforo en verde para reiniciar operaciones. Y, aunque en un principio hubo escepticismo sobre la velocidad con la que el Gobierno aprobaría las autoevaluaciones de las empresas, esta semana abrieron sus puertas las primeras plantas.anunció el jueves que, tras haber concluido su autoevaluación el lunes y haber obtenido el visto bueno delEl ensamble de vehículos en, donde se fabrica la pick up Chevrolet Silverado, y, donde se fabrican tres SUV, estaba programado tentativamente para este viernes, dependiendo del estado de los proveedores de piezas.Estas dos plantas son claves para la compañía en Norteamérica en tanto que en ellas se ensamblan varios de los best seller de la compañía en la región, como la pick up Chevrolet Silverado que se ensambla en Silao y que es el modelo más vendido de la marca en Estados Unidos, además del crossover Blazer.Otros fabricantes, como Ford, que opera cuatro plantas en el país, e Infiniti, la marca premium de Nissan que ensambla un SUV en una planta encompartida con Mercedes-Benz, ya también están calentando motores para el reinicio de sus operaciones de manufactura.En el último año, el fabricante estadunidense ha reorganizado sus plantas en el país para producir las nuevas generaciones de modelos con los que busca conquistar a nuevos perfiles de consumidores, como el Mach-E, un eléctrico inspirado en Mustang que se produce en Cuautitlán; o el Bronco Sport, un crossover cuya producción recién empezó en la planta de, con el que Ford busca abrirse paso en el segmento dominado por Jeep Wrangler.Aunque la producción de equipo de transporte, que incluye autopartes y vehículos, ya es una actividad esencial, que puede arrancar operaciones desde el 18 de mayo independientemente del semáforo regional, hay marcas que se lo están tomando con calma. Infiniti, por ejemplo, espera reiniciar operaciones el 1 de junio.Entre todas las plantas, las de Volkswagen y Audi, son las que podrían atravesar más obstáculos para reiniciar operaciones, pese a que desde finales de abril ya tenían un protocolo con más de 100 medidas, elaborado a partir de la experiencia de otras plantas del grupo que ya reiniciaron operaciones y de las recomendaciones hechas por la OMS y el IMSS., dijo el jueves que la entidad no está lista para el reinicio de actividades de la industria automotriz el 1 de junio, por lo que su administración alista un decreto para impedirlo.Barbosa apuntó que Volkswagen tiene previstos cursos de capacitación y que se alista para arrancar un turno el lunes 25, hasta restaurar tres turnos el 1 de junio, pero espera que las empresas respeten el decreto.